Ecuador, de Pacho y Caicedo a Estupinan y Kendry Páez: el seleccionador Beccacece apuesta fuerte por la defensa

Según la disponibilidad de jugadores, el seleccionador Beccacece opta por un 3-4-3 o un 3-5-2. Además de los tres defensas, Moisés Caicedo es clave: un centrocampista con libertad para sumarse al ataque, algo que no siempre tiene en el Chelsea. En la banda izquierda destaca el milanista Pervis Estupiñán, quien marcó tras ingresar desde el banquillo en el último amistoso contra Guatemala. En ataque se suma John Yeboah, autor de 10 goles en el ascenso del Venezia a la Serie A. La constante es Enner Valencia, que a sus 36 años disputará su tercer Mundial y es el máximo goleador histórico de Ecuador en la competición con 6 tantos.