Después de lucir un corte de pelo corto desde el inicio de la temporada, Haaland habló sobre su drástica transformación visual durante una entrevista posterior al partido con ESPN Brasil. El delantero noruego admitió: "Es mucho más fácil. Creo que era el momento de un cambio. Me gusta. Claro que echo de menos mi pelo largo, pero era el momento de un cambio y, hasta ahora, lo he disfrutado. Volverá a crecer y será largo otra vez, eso espero".

Al prolífico atacante también le preguntaron por su doblete decisivo contra Brasil, y se disculpó en tono de broma por haber eliminado al gigante sudamericano de la Copa del Mundo. Añadió: "Fue un partido especial para Noruega, porque la última vez que jugamos en la Copa del Mundo también fue contra Brasil, y Noruega es el único equipo al que Brasil nunca ha ganado. Así que fue especial".

Haaland continuó: "Por supuesto que fue un partido especial. Ganamos, fue increíble, fue el mejor partido que hemos jugado en nuestra historia por la manera en que controlamos el juego. Y, por supuesto, es especial jugar contra una gran nación, el país del fútbol, donde todo el mundo siente pasión por este deporte. Fue especial, es un gran recuerdo y, una vez más, lo siento. Siento la derrota, pero así es el fútbol".