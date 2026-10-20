«¡Echadme la culpa de todo!»: La emotiva confesión de Cristian Chivu sobre el Inter de Milán antes del duelo contra el Shakhtar

El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, compareció ante los medios en el Inter Training Center junto a Alessandro Bastoni en la víspera de su partido de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk. El Inter recibe al campeón ucraniano en San Siro con la intención de resarcirse de la trepidante derrota por 4-3 ante el Club Brujas en la segunda jornada.

Aunque el Inter sigue invicto en sus siete enfrentamientos europeos con el Shakhtar, Chivu pidió concentración tras dos derrotas en los primeros compases de la competición europea.

«Ahora mismo, después de perder dos partidos, solo debemos pensar en mañana: la prioridad es ganar un partido antes que nada, el de mañana», afirmó Chivu.