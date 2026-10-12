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Eberl, dirigente del Bayern, respalda a Neuer y confirma que sigue siendo el número uno pese a su costoso error y a los rumores que vinculan al club con Urbig
Eberl descarta las dudas sobre el estatus de Neuer
La directiva del Bayern de Múnich se ha apresurado a descartar cualquier atisbo de crisis en la portería tras las recientes dificultades de Neuer sobre el terreno de juego. El veterano guardameta quedó en el punto de mira después de que un error importante contribuyera al decepcionante empate 2-2 ante el Augsburg, lo que reavivó el debate sobre cuánto tiempo podrá seguir siendo el titular indiscutible del club. Sin embargo, el director deportivo Eberl ha dejado claro que el jugador de 40 años conserva toda la confianza de la directiva mientras el equipo se prepara para sus próximos compromisos europeos.
«Manu cometió un error. En las dos décadas que lleva jugando al fútbol profesional, eso ya le ha pasado alguna que otra vez. Por tanto, no tenemos ninguna duda sobre Manu», explicó Eberl ante los medios antes de que el club volara a Noruega para disputar el martes su partido de Champions League contra el Viking FK, según recoge Sky Sports.
El error ante el Augsburg salió caro, ya que el Bayern perdió la oportunidad de colocarse líder de la clasificación tras encajar el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Ese fallo de concentración ha dado argumentos a quienes creen que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa en la portería del conjunto muniqués.
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El plan de sucesión y Jonas Urbig
Aunque Neuer sigue siendo la opción preferida por ahora, la presencia de Jonas Urbig sigue pesando en la elección. El jugador de 23 años ya ha sustituido al capitán dos veces esta temporada y ha dejado buenas actuaciones: participó en la victoria liguera por 2-1 ante el SV Elversberg y en el triunfo por 4-1 frente al VfL Osnabruck en la Copa de Alemania.
Eberl habló de la planificación a largo plazo para la posición y señaló que el club tiene una hoja de ruta concreta para la transición. «Hay una idea clara respecto a su sucesor designado, Jonas Urbig. Llevamos casi un año y medio o dos años poniéndola en práctica», dijo Eberl el lunes. «Manu es nuestro número uno y seguirá siéndolo. Y ya veremos qué pasa en el futuro».
Preocupación por las rotaciones de cara al Viking Stavanger
Mientras el Bayern se prepara para enfrentarse al Viking Stavanger en la Champions League, se ha planteado la posibilidad de que Vincent Kompany dé la titularidad a Urbig para dosificar a Neuer. El partido se disputará sobre césped artificial, una superficie que a menudo lleva a introducir cambios tácticos o a dar descanso a jugadores veteranos que pueden ser más propensos a lesionarse en ese tipo de terreno.
Kompany «le ha dado algunas vueltas. Por eso no quiero adelantar nada», señaló Eberl sobre una posible rotación. Pese a la superficie, Eberl no cree que el entrenador vaya a dejar automáticamente en el banquillo a sus jugadores más veteranos. «No le he oído decir hasta ahora algo como: “Es césped artificial, así que voy a dejar fuera a este o a aquel”», añadió, dando a entender que probablemente alineará al mejor equipo disponible para asegurarse la victoria.
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Mantener el impulso en la Champions League
Para el Bayern, el viaje a Noruega va más allá de gestionar su situación en la portería: es un paso decisivo para acabar entre los ocho primeros en la fase de liga de la Champions League. Evitar los play-offs de la fase eliminatoria es una prioridad para el conjunto alemán, que comenzó su campaña con una contundente victoria por 5-0 ante el Bodo/Glimt.
«Tenemos que estar prevenidos», advirtió Eberl, que calificó de «complicado» el próximo partido sobre césped artificial. El director deportivo concluyó subrayando que el resultado importa más que cualquier debate sobre decisiones individuales de alineación. «Tenemos que ganar el partido y queremos hacerlo. Con este nuevo formato, siempre hay que sumar puntos», afirmó.
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