La directiva del Bayern de Múnich se ha apresurado a descartar cualquier atisbo de crisis en la portería tras las recientes dificultades de Neuer sobre el terreno de juego. El veterano guardameta quedó en el punto de mira después de que un error importante contribuyera al decepcionante empate 2-2 ante el Augsburg, lo que reavivó el debate sobre cuánto tiempo podrá seguir siendo el titular indiscutible del club. Sin embargo, el director deportivo Eberl ha dejado claro que el jugador de 40 años conserva toda la confianza de la directiva mientras el equipo se prepara para sus próximos compromisos europeos.

«Manu cometió un error. En las dos décadas que lleva jugando al fútbol profesional, eso ya le ha pasado alguna que otra vez. Por tanto, no tenemos ninguna duda sobre Manu», explicó Eberl ante los medios antes de que el club volara a Noruega para disputar el martes su partido de Champions League contra el Viking FK, según recoge Sky Sports.

El error ante el Augsburg salió caro, ya que el Bayern perdió la oportunidad de colocarse líder de la clasificación tras encajar el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Ese fallo de concentración ha dado argumentos a quienes creen que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa en la portería del conjunto muniqués.