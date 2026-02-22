Getty Images Sport
Eberechi Eze iguala a Thierry Henry y Robin van Persie en los libros de historia del Arsenal tras otra heroicidad en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham
La brillantez de Eze
Eze, que había marcado un hat-trick en el partido de ida, que también terminó con una victoria por 4-1, anotó dos goles contra los atribulados Spurs el domingo. Sus tantos le han permitido igualar los récords de Henry y Van Persie en este emblemático encuentro, según Opta. Ahora solo le superan el máximo goleador, Robert Pires, que suma siete goles en este encuentro, y Emmanuel Adebayor, que jugó en ambos clubes.
