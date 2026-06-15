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Eberechi Eze asegura que no modificará su peculiar carrera de impulso en los penaltis, pese a haber fallado en la final de la Liga de Campeones, si tiene que lanzar uno para Inglaterra en el Mundial de 2026
Se niega a cambiar de técnica
Eze confirmó que mantendrá su peculiar estilo de lanzar penaltis este verano, pese a fallar en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. El jugador de 27 años integra la convocatoria de 26 futbolistas de Thomas Tuchel, que busca acabar con la sequía de 60 años sin un gran título internacional para Inglaterra.
Tras la derrota en Budapest, se le preguntó si modificaría su técnica y respondió con firmeza: «No, llevo mucho tiempo lanzando penaltis y seguiré mejorando. No me estresaré, estoy aquí por una razón y por todo el entrenamiento que hay detrás».
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Listos para otra tanda de penaltis
Aunque Los Tres Leones tienen un pasado complicado con las tandas de penaltis, Eze asegura que asumirá la responsabilidad si se presenta la ocasión en las eliminatorias de Estados Unidos, México o Canadá.
«Si me lo piden, por supuesto. ¿Por qué no iba a lanzarlo? El fútbol lo tiene todo y hay que aceptarlo para disfrutarlo. Jugar una final de la Liga de Campeones es mi objetivo. La próxima temporada lo intentaremos de nuevo y, si hay un penalti, estaré allí».
Aprender de Saka y Rashford
Eze consultó a sus compañeros Bukayo Saka y Marcus Rashford, quienes fallaron penaltis en la final de la Eurocopa 2020. El jugador del Arsenal considera esas experiencias clave para crecer y se centra en la fortaleza mental necesaria para rendir al máximo nivel.
«Todos los grandes jugadores han fallado penaltis importantes, han vivido este tipo de momentos», señaló el delantero. «He recibido mensajes de todos para hablar de esos momentos. Para mí no es algo que desearía que nunca hubiera pasado. Estoy agradecido de que haya pasado. Voy a crecer a partir de ello, aprender de ello y seguir adelante. Antes incluso de hablar con ellos ya se ve cómo actúan los grandes jugadores: hacen lo que tienen que hacer. Si fallan, fallan; si marcan, marcan. Se trata de tener la mentalidad de seguir adelante. Eso forma parte del camino».
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Mentalidad ganadora en el equipo
Aunque el Arsenal perdió la final de la Liga de Campeones, Eze llegó a la concentración de Inglaterra ilusionado tras el primer título de la Premier League del club desde 2004. Cree que la cultura ganadora del equipo de Tuchel, lleno de jugadores que han triunfado con sus clubes esta temporada, será clave en el Mundial.
Concluyó: «Es importante para la confianza de un jugador tener eso en su haber, experimentar la victoria, lograr lo que te propones. Te da un nivel diferente de confianza y el hecho de que muchos jugadores lo hayan experimentado solo nos va a ayudar aquí. Cada año sumas experiencia y logros que valen para la siguiente etapa. Ganar te da fe, confianza para saber que puedes llegar hasta el final. Todos lo aprovecharemos, sin duda».