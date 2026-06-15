Eberechi Eze asegura que no modificará su peculiar carrera de impulso en los penaltis, pese a haber fallado en la final de la Liga de Campeones, si tiene que lanzar uno para Inglaterra en el Mundial de 2026

Eze confirmó que mantendrá su peculiar estilo de lanzar penaltis este verano, pese a fallar en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. El jugador de 27 años integra la convocatoria de 26 futbolistas de Thomas Tuchel, que busca acabar con la sequía de 60 años sin un gran título internacional para Inglaterra.

Tras la derrota en Budapest, se le preguntó si modificaría su técnica y respondió con firmeza: «No, llevo mucho tiempo lanzando penaltis y seguiré mejorando. No me estresaré, estoy aquí por una razón y por todo el entrenamiento que hay detrás».