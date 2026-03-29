Dzeko y una plantilla que cuesta lo mismo que Bastoni y Dimarco: todo lo que hay que saber sobre Bosnia, el último obstáculo entre Italia y el Mundial de 2026

Pero no solo Dzeko: en los últimos años han surgido los mejores futbolistas bosnios de la historia, como el exjugador de la Juventus y la Roma Miralem Pjanic, figura indiscutible en el equipo bianconero de Massimiliano Allegri, y el exjugador de la Lazio Senad Lulic, protagonista con un gol de la histórica victoria en el derbi de la final de la Copa de Italia contra la Roma en la temporada 2012/2013. Entre los mejores jugadores de Bosnia se encuentra, sin duda, también el actual seleccionador, Sergej Barbarez, de 54 años, nacido en la preciosa Mostar, el principal centro histórico, cultural y económico de Herzegovina, en el extremo sur de Bosnia, entre Croacia y Montenegro. Excentrocampista o delantero, tiene orígenes bosnios, serbios y croatas, y con 330 partidos disputados es el futbolista extranjero con más partidos en la Bundesliga, lo que le valió que se le dedicara una estatua en su ciudad. A pesar de haber comenzado a jugar en el Velez Mostar, en 1992 se trasladó a Alemania, donde se encontraba cuando estalló el conflicto de Yugoslavia, alojado en casa de su tío Mujo, quien le consiguió un contrato en el Hannover. A partir de ahí, pasó por el Union de Berlín, el Hansa Rostock, el Borussia Dortmund, el Hamburgo y el Bayer Leverkusen, durante 16 temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol alemán. Figura entre los futbolistas con más partidos internacionales, 47, y entre los que más goles han marcado, 17: entró en la leyenda de los Zmajevi cuando, durante un partido contra Serbia, hizo que se detuviera el encuentro tres veces porque los aficionados bosnios estaban siendo atacados por los rivales. Comenzó su carrera como entrenador en 2024, precisamente como seleccionador de Bosnia, reclamado a gritos por su pueblo por el espíritu nacionalista que le caracteriza: antes era jugador profesional de póquer, ahora se enfrenta al primer gran reto de su vida como entrenador.







