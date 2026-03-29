Bosnia y Herzegovina tiene la oportunidad de hacer historia, una vez más. La selección balcánica está a un partido de volver al Mundial, donde solo ha estado una vez, en 2014. Tanto entonces como ahora, gran parte del destino de los Dragones pasa por el jugador más emblemático del fútbol bosnio: Edin Dzeko. De hecho, si el equipo de Barbarez se encuentra disputando la final de la repesca contra Italia es precisamente gracias a un gol, el enésimo para él, del exjugadorde la Roma, el Inter y la Fiorentina, a las espaldas de Gales cuando todo parecía sonreír a los británicos. El cisne de Sarajevo sigue siendo un referente del fútbol europeo que, a sus 40 años, sigue siendo decisivo, pero cuyo futuro está por ver. Dentro de unos meses, aunque siga marcando con regularidad, Dzeko podría decidir retirarse.
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Dzeko se enfrentará a Italia en el Mundial. Pero este verano podría retirarse: del Schalke a los récords, ¿qué le depara el futuro al delantero?
CIFRAS RÉCORD
Él seguirá siendo la principal amenaza para los Azzurri en el tan esperado partido de Zenica. El propio Dzeko, al presentar el encuentro, intentó explicar lo que puede significar un partido así para su país y lo mucho que hay en juego: «No sé cuál de los dos equipos puede considerarse favorito. Podemos lograrlo. Sería muy significativo no solo para mí, sino también para toda la nueva generación de nuestro fútbol», afirmó.
Como auténtico líder y leyenda del fútbol bosnio, Dzeko se ha echado al hombro un equipo que aúna talentos en ciernes con jugadores ya consolidados en el panorama futbolístico europeo. Sin embargo, la estrella es y sigue siendo él. El gol decisivo ante Gales —que llevó el partido a la tanda de penaltis, donde los balcánicos se impusieron— fue otro de esos goles históricos, de los que pasarán a los anales y se transmitirán a las generaciones futuras en su país. Se trata de un tanto que le ha permitido alcanzar la cifra de 73 goles en 146 partidos (de los cuales 31 solo en las eliminatorias para el Mundial en 45 partidos) y de aparecer en el marcador con su selección nacional durante 20 años consecutivos. Sí, desde 2007 hasta 2026, al menos una vez al año, Dzeko ha marcado un gol con Bosnia, un hito enorme.
Pero son muchísimos los récords y las clasificaciones de los mejores jugadores en los que destaca este recién cumplido cuarentón. Si hablamos de goles en las eliminatorias mundiales, solo 5 jugadores lo han hecho mejor que él. Y si se restringe la clasificación únicamente a los europeos, Dzeko ocupa el tercer puesto, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. En la era moderna, es decir, desde el año 2000 en adelante, solo seis jugadores han marcado más goles que él: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic y Karim Benzema. Un buen grupo.
¿CÓMO LE VA AL SCHALKE 04?
El inmortal Dzeko no solo marca con la selección, sino que está renaciendo en la Zweite Bundesliga, a donde se trasladó el pasado mes de enero. Tras una etapa discreta con la camiseta de la Fiorentina, el bosnio ha regresado a Alemania —donde ya había triunfado con el Wolfsburgo— y está llevando al Schalke 04 a lo más alto, líder de la clasificación y en plena lucha por volver a la élite.
El jugador nacido en 1986 ha tenido un gran impacto en su nuevo entorno: marcó en su debut y desde entonces no ha parado. En 8 partidos disputados con el club de Gelsenkirchen, ha sumado 6 goles y 3 asistencias, nada que ver con un canto del cisne.
Por otra parte, el bosnio venía de una experiencia en la Fiorentina que, como se ha dicho, no había convencido. En 18 partidos y 1.257 minutos jugados con la Fiorentina, nunca había visto puerta en la liga y solo había marcado en la Conference League. Su impacto en el campo había sido limitado y, de hecho, se había hablado más de él por sus ataques a los medios y los malentendidos con la afición durante la etapa más complicada del entonces equipo de Pioli. En el campo, en cambio, poco que destacar, salvo una difícil convivencia con ese Kean al que ahora se enfrentará.
EL FUTURO ENTRE EL MUNDIAL Y LA CONCENTRACIÓN
Es difícil saber qué le depara el futuro a Dzeko. El partido de Zenica contra Italia será decisivo, sin duda, y podría prolongar su carrera. Si Bosnia quedara eliminada, en verano volverían a surgir los rumores sobre una posible retirada. En el Mundial, en cambio, podría escribir una nueva página de la historia. De los jugadores que han participado en la cita mundialista —salvo los porteros— hay muy pocos, de hecho solo uno: Roger Milla, de 42 años, con Camerún en EE. UU. 1994. Pero en el próximo Mundial, Dzeko podría volver a estar en excelente compañía: tanto Luka Modric como Cristiano Ronaldo, de hecho, aún más «mayores» que él, podrían participar en su sexta Copa del Mundo.
Otro factor que podría influir es el posible ascenso a la Bundesliga con el Schalke. Protagonista en todos los sentidos con su nuevo club, Dzeko podría decidir quedarse para ponerse a prueba por última vez en una de las mejores ligas, una última carrera romántica antes de colgar las botas.
En el verano de 2025, antes de su temporada con la Fiorentina, se expresó así al respecto: «Quiero llegar a la pretemporada con la mentalidad adecuada; cuando esté contento de dejarlo, lo haré. Todavía me siento lejos de ese día. Y estoy orgulloso de poder decirlo. Sé que no puedo jugar todos los partidos, los tiempos de recuperación son diferentes a cuando tenía veinte años. Pero todavía tengo mucho que dar». Recientemente, añadió: «En verano escucharé a mi cuerpo y veré qué me dice, pero por ahora me sigo sintiendo bien, como se ve por el hecho de que sigo marcando».