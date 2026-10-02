El final de una época, de un ciclo irrepetible, de una leyenda. Edin Dzeko ya lo había anunciado y esta noche, en el duelo contra Suecia, vestirá por última vez la camiseta de Bosnia y Herzegovina, en el estadio Bilino Polje de Zenica, fatídico para Italia y decisivo para que el mayor futbolista bosnio de la historia conquistara el segundo y último Mundial de su carrera. Una decisión dolorosa, tomada a los 40 años y después de 151 partidos.
Dzeko deja la selección y hace llorar a toda Bosnia: el adiós del más grande de todos los tiempos
EL SALUDO
Con un mensaje íntimo, cargado de gratitud y emoción, el Cisne de Sarajevo confió a las redes sociales las palabras de su despedida:"A veces me preguntaba cuándo llegaría este momento... Pero nunca imaginé cuánto me emocionaría al escribir estas palabras. El 2 de octubre, contra Suecia, jugaré mi último partido con nuestra selección nacional. Nada en mi carrera se ha comparado jamás con el orgullo que he sentido cada vez que me he puesto esa camiseta. Nada. Era mi sueño de infancia, un sueño que he llevado conmigo en cada una de las 151 ocasiones en las que he tenido el honor de representar a mi país en un campo de fútbol. Siempre estuve orgulloso de hacerlo, igual que la primera vez. Han pasado casi veinte años desde aquel partido contra Turquía. Han cambiado muchas cosas, y yo también he cambiado, pero mi amor por esta camiseta nunca lo ha hecho. Ahora siento que ha llegado el momento de dar un paso al lado. Si he llegado a los 40 años con la selección nacional, es porque de verdad lo he dado todo lo que tenía. Cada vez. Todo. Jugar para mi nación ha sido la oportunidad más emocionante que el fútbol me ha dado jamás. La sensación que sentí aquella noche contra Gales, y después en Zenica contra Italia en marzo, se quedará para siempre en mi corazón. Ver a mi gente celebrar por las calles de nuestras ciudades ha sido otro regalo increíble que me ha dado el fútbol. Habrá tiempo para dar las gracias a todos los que han estado a mi lado y me han apoyado durante este maravilloso viaje. Por ahora, espero que estén allí esa noche contra Suecia, para que podamos compartir una emoción más... Porque cada una de estas increíbles experiencias ha sido algo que hemos vivido juntos. Y así es como quiero vivir mi última noche representando a mi país: con todos vosotros a mi lado, vistiendo la camiseta que he amado desde que era un chico, y la camiseta que amaré durante el resto de mi vida".
EL SÍMBOLO
Edin Dzeko, actualmente en el Schalke 04 de la Bundesliga, representa la historia de Bosnia y Herzegovina. El ex de Roma e Inter no solo ha sido el máximo goleador, el hombre de los tantos decisivos o el capitán, sino que ha sido el rostro de la redención de todo un pueblo. Criado entre los escombros y las sirenas de la Sarajevo de los años 90, su trayectoria humana y deportiva ha encarnado la dignidad y las ganas de renacer de una nación herida. Cuando Bosnia logró la histórica clasificación para el Mundial de Brasil 2014, el punto más alto en la historia del fútbol bosnio hasta 2026, ahí estaba él liderando el ataque, igual que el pasado marzo, en Zenica contra Italia.
EL PROGRAMA DE LA DESPEDIDA
En el minuto 11 del partido contra Suecia, el grupo de aficionados "BH Fanaticos" ha planeado una ovación y una exhibición coreografiada como tributo al dorsal 11 que Dzeko ha llevado durante toda su carrera con la selección. Se espera que el capitán juegue todo el tiempo que el entrenador, Sergej Barbarez, considere apropiado, y es posible que permanezca en el campo durante los 90 minutos. La Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina ha hecho un llamamiento a todos los espectadores para que no abandonen el estadio inmediatamente después del final del partido: toda la ceremonia oficial, incluida una guardia de honor, la entrega de homenajes de reconocimiento y algunas sorpresas, se celebrará solo después del pitido final. Una gran campaña humanitaria, organizada en colaboración con la asociación Pomozi.ba también añadirá un toque especial a la velada. Se ha invitado a los aficionados a llevar un peluche al estadio: solo después del final del partido, cuando el locutor del estadio dé la señal y el capitán comience su vuelta de honor, los peluches serán lanzados desde las gradas mientras saluda al público; posteriormente serán donados a hogares infantiles de toda Bosnia y Herzegovina
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