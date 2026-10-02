Con un mensaje íntimo, cargado de gratitud y emoción, el Cisne de Sarajevo dejó en las redes sociales las palabras de su despedida:"A veces me preguntaba cuándo llegaría este momento... Pero nunca imaginé lo emocionado que estaría al escribir estas palabras. El 2 de octubre, contra Suecia, jugaré mi último partido con nuestra selección nacional. Nada en mi carrera se ha comparado jamás con el orgullo que sentí cada vez que me puse esa camiseta. Nada. Era mi sueño de infancia, un sueño que llevé conmigo en cada una de las 151 ocasiones en las que tuve el honor de representar a mi país en un campo de fútbol. Siempre estuve orgulloso de hacerlo, igual que la primera vez. Han pasado casi veinte años desde aquel partido contra Turquía. Han cambiado muchas cosas, y yo también he cambiado, pero mi amor por esta camiseta nunca lo ha hecho. Ahora siento que ha llegado el momento de dar un paso al lado. Si he llegado a los 40 años con la selección nacional, es porque de verdad he dado todo lo que tenía. Cada vez. Todo. Jugar para mi nación ha sido la oportunidad más emocionante que el fútbol me ha dado jamás. La sensación que viví aquella noche contra Gales, y luego en Zenica contra Italia en marzo, se quedará para siempre en mi corazón. Ver a mi gente celebrando por las calles de nuestras ciudades ha sido otro regalo increíble que me ha dado el fútbol. Habrá tiempo para dar las gracias a todos los que han estado a mi lado y me han apoyado durante este maravilloso viaje. Por ahora, espero que estén ahí esa noche contra Suecia, para que podamos compartir una emoción más... Porque cada una de estas increíbles experiencias ha sido algo que hemos vivido juntos. Y así es como quiero vivir mi última noche representando a mi país: con todos vosotros a mi lado, vistiendo la camiseta que he amado desde que era un niño, y la camiseta que amaré el resto de mi vida".







