Dusan Vlahovic se muestra abierto a quedarse en la Juventus tras las primeras conversaciones, a pesar del interés de la Premier League por el delantero
Se celebra una cumbre crucial en Turín
Según informes recientes, la tan esperada reunión finalmente ha tenido lugar en Turín, lo que podría servir como catalizador para un cambio drástico en la próxima estrategia de fichajes de la Juventus. Los bianconeri se encuentran actualmente inmersos en un intenso periodo de negociaciones internas, trabajando sin descanso para asegurar el futuro de varias figuras clave de la plantilla. Con Kenan Yildiz y Weston McKennie ya comprometidos con el club, toda la atención se ha centrado en su emblemático número nueve.
Las especulaciones han rodeado al internacional serbio de 26 años durante meses, sobre todo porque su contrato actual se acerca a su fecha de vencimiento en junio de 2026. La primera cumbre entre la jerarquía del club y los representantes del delantero ha dado resultados positivos que pocos esperaban hace unas semanas, lo que indica un deseo mutuo de encontrar un terreno común.
Regreso tras lesión y apoyo a Chiellini
El momento en que se celebran estas conversaciones es crucial. Vlahovic ha estado fuera de juego durante tres meses por una lesión, pero su inminente regreso a los entrenamientos con el equipo la próxima semana coincide con una nueva apertura del club con respecto a su contrato. El director de estrategia futbolística de la Juventus, Giorgio Chiellini, ha sido fundamental en este cambio, actuando como mediador y respaldando públicamente al delantero tras el reciente y agotador partido del equipo contra el Galatasaray.
En declaraciones a los medios de comunicación, Chiellini ofreció un importante rayo de esperanza a los aficionados que desean que el exjugador de la Fiorentina se quede. «Hay un gran aprecio, su amor por la Juve es evidente», afirmó Chiellini. «Dusan será un valor añadido para la recta final, encontraremos el momento y la forma de entender cuál podría ser nuestro futuro juntos».
Vlahovic se muestra dispuesto a quedarse
Quizás la noticia más alentadora para los fieles seguidores de la Juventus es la postura muy receptiva de Vlahovic hacia una renovación de contrato. A pesar de los persistentes rumores que lo vinculan con el AC Milan, el Barcelona y varios equipos de la Premier League, el delantero ha dejado claro que su prioridad sigue siendo la Vecchia Signora. Su profesionalidad lo ha mantenido firme en los planes del entrenador Luciano Spalletti.
Según Sky Sport, el delantero serbio reiteró durante la reciente reunión que aún no tiene ningún acuerdo con otros clubes. Además, indicó que antes de negociar con otros equipos, escuchará la propuesta de la Juventus con una sincera disposición a permanecer en Turín, lo que supone un gran impulso para el proyecto a largo plazo del club.
Superar los obstáculos financieros
Sin embargo, a pesar del optimismo que se desprende de las conversaciones iniciales, sigue existiendo una diferencia económica considerable. Para que esta renovada colaboración se formalice con éxito, tanto el club como el jugador tendrán que hacer concesiones. La Juventus se está adhiriendo estrictamente a un nuevo modelo financiero sostenible y quiere mantener los salarios más altos en torno a los 7 millones de euros, un umbral al que Yildiz se ha acercado recientemente.
Por su parte, Vlahovic tendría que ceder en sus pretensiones. Según algunas informaciones, el serbio debería rebajar sus exigencias muy por debajo de los 10 millones de euros que ha pedido hasta ahora para ajustarse a las limitaciones económicas actuales del club. Aunque salvar esta diferencia de varios millones de euros es una delicada tarea de equilibrio, el deseo mutuo de seguir juntos podría acabar asegurando el núcleo de la plantilla de Spalletti.
