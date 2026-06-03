¡Dusan Vlahovic se marcha! El delantero se irá como agente libre tras fracasar las negociaciones de su contrato con la Juventus, pero ¿a dónde va?

Tras cuatro años y medio en el Allianz Stadium, los caminos de Vlahovic y la Juventus se separan. El club y el delantero no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato, que vence el 30 de junio. Las últimas negociaciones mostraron una brecha insalvable entre las exigencias del internacional serbio y la oferta económica de la directiva bianconera.

Según La Gazzetta dello Sport, el jugador pedía 8 millones de euros por temporada más primas de fichaje y comisiones para su agente, mientras que la Juventus, bajo la dirección de Comolli, ofrecía 6 millones más bonificaciones por objetivos y rechazaba asumir “gastos adicionales”. La falta de flexibilidad ha llevado a la ruptura definitiva de las conversaciones.

Chelsea, Newcastle, Barcelona y Bayern de Múnich ya han contactado con su entorno, aunque aún se desconoce su destino.