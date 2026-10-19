Getty Images Sport
Traducido por
Duro revés para el Manchester City: Antoine Semenyo estará dos meses de baja por una lesión de rodilla
Revés por lesión para el Manchester City
El Manchester City ha sufrido un duro revés después de que Maresca confirmara que Semenyo podría estar hasta ocho semanas de baja. El internacional ghanés sufrió una lesión de rodilla durante la trabajada victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League del sábado.
Semenyo entró desde el banquillo en los últimos minutos del partido disputado en el Etihad Stadium. Sin embargo, recibió un golpe poco después de saltar al campo y tuvo que retirarse cojeando por el túnel al pitido final.
Su prolongada ausencia supone un importante contratiempo para el club de Mánchester. Maresca tendrá ahora que afrontar un apretado calendario de partidos nacionales y europeos sin una de sus opciones más dinámicas en ataque.
- Getty Images Sport
Maresca informa sobre el estado de salud
El pronóstico inicial tras el partido contra el Ipswich despertó una gran preocupación entre el personal médico del Manchester City. Se temía que el extremo hubiera sufrido una grave lesión de ligamentos, con una larga recuperación por delante, durante su breve participación.
Sin embargo, las posteriores evaluaciones médicas han dado al club motivos para ser más optimista sobre los plazos de su recuperación. Maresca habló públicamente de la situación y expresó su gran alivio al saber que el daño no era catastrófico.
«Después de las pruebas nos sentimos mucho mejor, porque no es tan grave como esperábamos», explicó Maresca, según ESPN. «Podrían ser ocho semanas, así que ahora lo más importante es que se recupere».
Un final frenético en el Etihad
La lesión de Semenyo fue solo una parte del caótico final de la victoria del City ante el Ipswich. El equipo local tuvo que superar varios sustos en los últimos minutos, y Erling Haaland también pareció sufrir un fuerte golpe en el pie antes del pitido final.
Mientras que el delantero noruego restó importancia enseguida a sus leves molestias, Semenyo no pudo dejar atrás sus problemas de rodilla. El ghanés ha jugado con regularidad a las órdenes de Maresca esta temporada, y su ausencia obligará sin duda a hacer ajustes tácticos. Ahora, la prioridad será garantizar que el delantero complete su programa de recuperación sin nuevos contratiempos.
- Getty Images Sport
Lo próximo para el Manchester City
Con Semenyo descartado, Maresca debe encontrar de inmediato una solución en su plantilla repleta de estrellas. El delantero no participará en el partido en el que el Manchester City recibirá al AEK de Atenas en la Champions League el martes por la noche.
Es probable que el entrenador recurra a sus otros jugadores de banda para que asuman la responsabilidad de generar juego por los costados. El City querrá mantener su excepcional estado de forma en este inicio de temporada pese a esta frustrante baja.
Se espera que Semenyo vuelva a jugar con el primer equipo en algún momento de diciembre. Hasta entonces, le espera un largo y duro proceso de recuperación mientras ve a sus compañeros competir en varias competiciones.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias