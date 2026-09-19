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Duro revés para el Arsenal, ya que el Brighton desmantela al campeón de la Premier League con una exhibición dominante
El Arsenal sufre una sorprendente derrota ante el Brighton
El Arsenal ofreció una de sus actuaciones colectivas más flojas de los últimos tiempos. El campeón de la Premier League vio destruido su pleno de victorias en todas las competiciones con una derrota por 3-0 ante el Brighton.
En su 125º aniversario, el Brighton fue, sencillamente, demasiado intenso para que el Arsenal pudiera hacerle frente desde el primer minuto. Al descanso, el Arsenal ya perdía por dos goles tras los disparos lejanos de Pascal Gross y Charalampos Kostoulas. El partido quedó prácticamente sentenciado al inicio de la segunda parte, cuando Chema Andres marcó de cabeza, poniendo el broche a una actuación inofensiva del equipo de Arteta. Cuando el encuentro entró en el tiempo añadido con 3-0 en el marcador, se vio a aficionados frustrados del Arsenal abandonando el estadio.
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Cómo Hurzeler superó tácticamente a los campeones
El Brighton no solo ganó al Arsenal, sino que lo hizo con el tipo de dominio físico que normalmente se asocia al equipo de Arteta. Fabian Hurzeler dotó a su equipo de potencia en la carrera, utilizando a Diego Gomez y Maxim de Cuyper para dar vida a la presión. En el centro del campo, Yasin Ayari y Gross no dejaron de correr, mientras que Luka Vuskovic destacó por su brillantez en el juego aéreo en defensa.
Esto permitió a los delanteros del Brighton presionar arriba, sabiendo que su línea defensiva podía encargarse de cualquier balón largo enviado por David Raya. Los locales sacaron partido de esa intensidad, marcando dos brillantes goles individuales desde lejos antes de que Andres cabeceara un córner cerrado de Gross.
Los errores defensivos le costaron caro al Arsenal
Antes de hoy, el Arsenal solo había encajado un gol en la Premier League, lo que convierte este repentino colapso defensivo en un motivo de gran preocupación. Los dos primeros goles del Brighton llegaron desde fuera del área, pero los disparos fueron más fáciles porque los defensores del Arsenal no cerraron los espacios.
Riccardo Calafiori y Gabriel tuvieron la culpa en el primer gol de Gross, mientras que Gabriel y Ezri Konsa no reaccionaron con la suficiente rapidez para frenar a Kostoulas. El Arsenal reculó en casi todas las situaciones, sufrió con una mala marca y no logró progresar con eficacia con el balón bajo presión ante un rival inspirado.
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Pensando en el próximo parón internacional
El próximo parón internacional no podría llegar en mejor momento para el Arsenal. Arteta espera que sus jugadores regresen en forma y frescos mientras buscan recuperar el impulso y solucionar la falta de efectivos en el costado derecho de la defensa. El Arsenal recibirá al Leeds el 10 de octubre, mientras que el Brighton intentará mantener su excelente estado de forma cuando viaje para medirse al Sunderland ese mismo día.
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