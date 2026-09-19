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Duro golpe para Mauricio Pochettino: la joven promesa de la Bundesliga Noahkai Banks rechaza a la selección de Estados Unidos para jugar con Alemania
Un duro golpe para la selección de Estados Unidos
El codiciado defensa con doble nacionalidad Banks ha comprometido oficialmente su futuro internacional con Alemania. La Federación Alemana de Fútbol anunció la decisión el viernes, poniendo fin de manera definitiva a un largo pulso con Estados Unidos.
La noticia supone un revés importante para la estructura de la USMNT. La selección estadounidense presenta actualmente una preocupante falta de efectivos en el centro de la defensa, lo que hace que la pérdida del prometedor jugador de 19 años sea un golpe especialmente duro de encajar para el seleccionador Pochettino.
Junto al delantero con doble nacionalidad tunecina Louey Ben Farhat, del Karlsruher SC, Banks ha aceptado ahora una vía designada dentro del sistema de la selección alemana.
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Alemania asegura con éxito sus principales objetivos
El seleccionador de la sub-21 de Alemania, Antonio Di Salvo, expresó claramente su satisfacción por asegurarse a dos adolescentes muy cotizados. La DFB había identificado a ambos jugadores como incorporaciones prioritarias para reforzar sus categorías inferiores. Di Salvo explicó a los medios cómo fue la exitosa labor de convencimiento tras el anuncio.
«Llevamos ya un tiempo en contacto con ambos y habíamos centrado nuestros esfuerzos en ellos», declaró Di Salvo en la web de la DFB. «Estoy muy contento de que hayamos podido presentarles una vía de futuro con Alemania y de que estuvieran de acuerdo con ella».
El viaje de Honolulu a Augsburgo
Nacido en Hawái de padre estadounidense y madre alemana, Banks se trasladó a Europa cuando solo tenía siete semanas de vida. Posteriormente fue ascendiendo por las categorías inferiores del Augsburgo, hasta acabar irrumpiendo en el primer equipo y sumar 35 apariciones en todas las competiciones.
Banks ya representó a Estados Unidos en el Mundial sub-17 de 2023 y en un principio parecía dispuesto a abrazar por completo el proyecto estadounidense. En febrero, habló maravillas del ambiente en la selección de Estados Unidos, y reveló que estrellas consolidadas como Christian Pulisic y Tim Weah hicieron que su adaptación fuera enormemente acogedora.
A pesar de esa experiencia positiva, el adolescente rechazó una convocatoria de Estados Unidos en marzo. La semana pasada, Pochettino admitió que la situación seguía completamente abierta, y señaló: "Estamos en contacto con todos los posibles internacionales con doble nacionalidad. Creo que es importante para nosotros verlo, por supuesto, porque esa es la conexión".
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A la espera del visto bueno oficial de la FIFA
Dado que Banks representó a Estados Unidos en un torneo juvenil reconocido por la FIFA, su decisión aún no está completamente cerrada a nivel administrativo. Ahora debe presentar formalmente ante el organismo rector del fútbol mundial una solicitud única de cambio de asociación.
Hasta el viernes, el portal oficial de la FIFA que hace seguimiento de los cambios de selección internacionales indicaba que su documentación aún no había sido tramitada. Sin embargo, una vez que se apruebe la solicitud rutinaria, el defensa quedará oficialmente autorizado para incorporarse a la selección sub-21 de Alemania de Di Salvo.
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