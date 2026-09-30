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¡Duro golpe para Klopp con Alemania! Nico Schlotterbeck, baja para los partidos de la Liga de Naciones tras sufrir una lesión de tobillo en un entrenamiento
Golpe defensivo crucial para Klopp
Klopp ha sufrido un frustrante contratiempo mientras continúa su búsqueda de una primera victoria al frente de la selección nacional. El central del Borussia Dortmund Schlotterbeck ha sido descartado oficialmente para los próximos partidos de la Nations League contra Serbia y Grecia. La DFB confirmó la noticia el miércoles por la tarde y reveló que el jugador, de 26 años, sufrió una lesión del ligamento lateral en el tobillo derecho durante los preparativos finales de la selección para su partido en Múnich.
La lesión se produjo durante una sesión de calentamiento que en principio iba a ser suave, con el defensa visiblemente dolorido y con el rostro desencajado por el dolor. Tras un examen inmediato sobre el césped por parte del equipo médico, Schlotterbeck se sometió a una resonancia magnética que posteriormente confirmó el diagnóstico.
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Comunicado oficial de la DFB sobre Schlotterbeck
La federación alemana de fútbol aclaró la situación a través de las redes sociales y detalló la naturaleza específica de la lesión que ha dejado fuera al jugador del Dortmund. En un comunicado publicado en Instagram, la DFB escribió: «Nico sufrió una lesión del ligamento lateral del tobillo derecho durante el entrenamiento final de hoy y, por lo tanto, se perderá los dos próximos partidos internacionales contra Serbia y Grecia».
Aunque la DFB ha identificado el daño ligamentoso concreto, todavía no ha facilitado un plazo definitivo para el regreso de Schlotterbeck a la competición ni la gravedad general de la rotura. De forma crucial para la dinámica de la plantilla, la federación también aclaró sus intenciones respecto a un sustituto para el defensa lesionado. Pese a la vacante en la zaga, se ha confirmado que no se convocará a ningún jugador adicional para ocupar el lugar de Schlotterbeck en los partidos restantes de esta ventana.
Una pesadilla recurrente para la estrella del BVB
Este último revés por lesión es especialmente cruel para Schlotterbeck, que ya ha pasado en el pasado largos periodos de baja por problemas de tobillo. Después de sufrir una grave lesión en el tobillo izquierdo durante el partido de la fase de grupos del Mundial contra Costa de Marfil, que le mantuvo varios meses alejado de los terrenos de juego, el defensa del BVB afronta ahora otro contratiempo, esta vez con una lesión en el tobillo derecho.
Schlotterbeck participó en el empate 1-1 de Alemania contra Países Bajos en su estreno en la Liga de Naciones, pero posteriormente quedó fuera de la convocatoria para la derrota por 1-0 ante Grecia.
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La clasificación de Alemania en la Nations League y sus próximos partidos
Tras el choque del jueves contra Serbia en Múnich, Alemania cerrará el actual parón internacional con un partido fuera de casa ante Grecia el 4 de octubre. Alemania es actualmente tercera del Grupo 2 de la Liga A con solo un punto, por detrás de la líder de grupo, Grecia (6 puntos), y de la segunda clasificada, Países Bajos (4 puntos).
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