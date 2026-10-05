Getty Images Sport
Traducido por
Duro golpe para Inglaterra y el Bournemouth: Alex Scott, de baja durante dos meses tras su exhibición en la Liga de Naciones
Doble golpe por lesión para Inglaterra
El centrocampista del Bournemouth Scott se ha visto obligado a retirarse de la convocatoria de Inglaterra por una lesión en el muslo. Se espera que el jugador de 23 años esté de baja entre seis y ocho semanas por ese problema en el cuádriceps. Scott se perderá el duelo del martes contra la República Checa en Wembley, lo que deja al equipo de Thomas Tuchel sin una opción clave en el centro del campo.
El defensa del Arsenal Konsa también ha sido descartado para el partido. El jugador de 28 años regresa a su club para recibir tratamiento por una lesión no especificada, lo que agrava los problemas físicos de Inglaterra durante este parón internacional.
- Getty Images Sport
Un debut absoluto con la selección agridulce
La lesión es un cruel contratiempo para Scott, que firmó una actuación brillante en su debut como titular con Inglaterra. Jugó 70 minutos junto a Elliot Anderson en el centro del campo mientras Inglaterra arrollaba a Croacia por 7-0 en la Nations League el sábado.
A pesar de sentir molestias en el muslo antes del partido, Scott jugó con dolor para dejar su huella. Su actuación le valió enormes elogios del seleccionador de Inglaterra, Tuchel.
"Primer partido como titular y menuda forma de empezar, menuda actuación", dijo Tuchel. "Tiene mucha soltura con el balón, su toma de decisiones está al más alto nivel. Simplemente lo tiene todo. Nos dio mucha movilidad, mucha variedad y mucho trabajo en el centro del campo".
Crecen los problemas para Marco Rose
La inminente ausencia de Scott es un motivo de gran preocupación para el Bournemouth, que afronta un calendario agotador durante el próximo mes. La lista de lesionados del equipo de Marco Rose ya está creciendo, con el delantero francés Eli Junior Kroupi todavía de baja después de sufrir un problema en el pie en la pretemporada.
El Bournemouth ocupa actualmente la 17.ª posición en la Premier League y sigue buscando su primera victoria liguera nacional tras cinco partidos. Sin embargo, sí ha disfrutado de éxitos coperos, al derrotar al Lincoln en la Carabao Cup y lograr una victoria por 2-1 sobre la Real Sociedad en su debut europeo.
Entre el 10 de octubre y el 8 de noviembre, el Bournemouth tiene programados nueve partidos. Esta exigente racha incluye cuatro encuentros consecutivos entre semana en la Europa League contra Sturm Graz, AC Milan y Sparta Prague, junto con su eliminatoria de la Carabao Cup ante el Aston Villa.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora a Scott?
Scott comenzará ahora su rehabilitación, con la esperanza de volver a jugar antes del ajetreado calendario navideño. En el caso de Inglaterra, Tuchel deberá afrontar el choque del martes contra la República Checa sin Scott ni Konsa, mientras busca dar continuidad a su contundente victoria sobre Croacia.
Mientras tanto, el Bournemouth tendrá que arreglárselas sin su motor en el centro del campo mientras se prepara para reanudar su campaña en la Premier League. Viajará a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea el sábado antes de medirse al Sunderland, al Manchester United, al Leeds y al Ipswich antes del parón internacional de noviembre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias