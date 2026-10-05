El centrocampista del Bournemouth Scott se ha visto obligado a retirarse de la convocatoria de Inglaterra por una lesión en el muslo. Se espera que el jugador de 23 años esté de baja entre seis y ocho semanas por ese problema en el cuádriceps. Scott se perderá el duelo del martes contra la República Checa en Wembley, lo que deja al equipo de Thomas Tuchel sin una opción clave en el centro del campo.

El defensa del Arsenal Konsa también ha sido descartado para el partido. El jugador de 28 años regresa a su club para recibir tratamiento por una lesión no especificada, lo que agrava los problemas físicos de Inglaterra durante este parón internacional.



