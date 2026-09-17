Stones estará un tiempo de baja después de que su nuevo club, el Inter de Milán, confirmara que el defensa ha sufrido una distensión en el muslo izquierdo. La lesión se produjo durante la reciente victoria por 5-3 del Inter sobre el Udinese el lunes, un partido que supuso la primera titularidad del jugador de 32 años con el gigante de la Serie A desde su mediático traspaso desde el Manchester City en julio.

Las evaluaciones médicas posteriores al partido han dejado un pronóstico desalentador tanto para el club como para el país. Se espera que el exjugador del Manchester City esté de baja un mínimo de tres semanas y media, aunque crece la preocupación en el departamento médico del Inter ante la posibilidad de que el periodo de inactividad se alargue hasta un mes completo.