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Duro golpe para el Wolverhampton y México: el veterano delantero Raul Jimenez, de baja hasta enero por una lesión de rodilla
Un problema en un ligamento requiere una operación en Londres
El experimentado delantero de la Championship y del Tri estará de baja hasta enero tras saber que necesita una operación en la rodilla izquierda. Sufrió una lesión en el ligamento colateral medial durante la derrota a domicilio ante el Everton en la Copa de la Liga el 16 de septiembre.
Desde que regresó al equipo de Molineux procedente del Fulham el pasado verano, el delantero había marcado tres goles en seis partidos de liga.
- Action Plus
El jefe de los servicios médicos explica la decisión sobre la cirugía
Perder a su delantero titular para el Mundial supone un duro golpe para la selección, que no logró ninguna victoria en los parones internacionales de septiembre y octubre, los primeros partidos de Rafael Marquez como seleccionador.
Al explicar por qué la lesión no se curó con un tratamiento conservador, el director de rendimiento del Wolverhampton, Phil Hayward, declaró a la web oficial del club: «Por desgracia, la lesión de Raul no ha respondido como esperábamos.
«Normalmente, el ligamento se curaría por sí solo en una lesión de grado bastante leve. Sin embargo, no ha evolucionado como esperábamos y, tras realizarle pruebas de imagen periódicas durante las últimas tres semanas, el ligamento no se está curando de la forma prevista.
«Por eso, será operado el viernes en Londres y después necesitará unos tres meses de rehabilitación antes de estar listo para volver a jugar».
El trío de lesionados evoluciona favorablemente
Pese a ese frustrante contratiempo, el club recibió noticias más alentadoras sobre el estado físico de los lesionados Rodrigo Gomes (tobillo), Bertrand Traore (isquiotibiales) y Boubacar Traore (gemelo).
Hayward ofreció una actualización detallada sobre la recuperación de los tres jugadores: «Rodrigo Gomes evoluciona bien, pero todavía es pronto. Se lesionó un par de ligamentos del tobillo, así que no era una lesión sencilla.
«Aún estamos esperando a que baje la inflamación. Después empezaremos a intensificar su trabajo y lo sacaremos al campo en cuanto remita. No será una baja de larga duración, así que debería volver relativamente pronto.
«Bertrand Traore ha tenido un problema en los isquiotibiales. Es una lesión bastante leve, pero está en una zona especialmente problemática del músculo y, si no tenemos cuidado, puede reproducirse. Por eso debemos tenerlo en cuenta y tomarnos nuestro tiempo. Pero no es una lesión importante: evoluciona muy bien, trabaja duro y no tardará demasiado en volver.
«Boubacar Traore lleva un par de semanas de baja por un problema en el gemelo. Ya ha vuelto al campo para trabajar con los preparadores encargados de su rehabilitación y evoluciona muy bien. Progresa adecuadamente y volverá a entrenarse con el grupo en una o dos semanas. Ha respondido muy bien al tratamiento».
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Los partidos decisivos ponen a prueba a un ataque mermado
Décimo en la Championship y a tres puntos del West Brom, que ocupa puestos de playoff, el Wolves tendrá que afrontar ahora la ausencia de su experimentado referente en ataque. Su primera prueba será el viernes por la noche ante un Burnley en apuros, que ocupa el 21.º puesto y está empatado a puntos con los equipos en zona de descenso. En el plano internacional, el delantero también se perderá los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf que México disputará contra Jamaica a mediados de noviembre.
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