Perder a su delantero titular para el Mundial supone un duro golpe para la selección, que no logró ninguna victoria en los parones internacionales de septiembre y octubre, los primeros partidos de Rafael Marquez como seleccionador.

Al explicar por qué la lesión no se curó con un tratamiento conservador, el director de rendimiento del Wolverhampton, Phil Hayward, declaró a la web oficial del club: «Por desgracia, la lesión de Raul no ha respondido como esperábamos.

«Normalmente, el ligamento se curaría por sí solo en una lesión de grado bastante leve. Sin embargo, no ha evolucionado como esperábamos y, tras realizarle pruebas de imagen periódicas durante las últimas tres semanas, el ligamento no se está curando de la forma prevista.

«Por eso, será operado el viernes en Londres y después necesitará unos tres meses de rehabilitación antes de estar listo para volver a jugar».