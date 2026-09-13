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Alvino Hanafi

Traducido por

Duro golpe para Diego Simeone: su delantero estrella se pierde el viaje ante la Real Sociedad por una lesión muscular

Atlético Madrid
Primera División
Julián Álvarez

El Atlético de Madrid ha sufrido un duro golpe después de que su delantero estrella Julián Álvarez fuera descartado para su visita a la Real Sociedad por una distensión muscular. El equipo de Diego Simeone está desesperado por reaccionar tras dos derrotas consecutivas.

  • Un duro golpe en San Sebastián

    El Atlético de Madrid viajó a San Sebastián para su último partido de La Liga sin su delantero estrella Julián Alvarez después de que el argentino sufriera un contratiempo físico de última hora. Según informa Marca, el delantero sufrió el problema durante un entrenamiento y se vio obligado a caerse de la convocatoria. Diego Simeone pierde ahora a su principal referente ofensivo justo cuando el Atlético de Madrid busca frenar una preocupante mala racha de resultados.

    «Julián no viaja a San Sebastián debido a una distensión muscular, que le obligó a retirarse del entrenamiento de ayer», confirmó el club en un comunicado en las redes sociales. «Tras las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su participación en el partido de hoy».


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    Perdiendo impulso tras el regreso del Liverpool

    El contratiempo llega en un momento frustrante para Alvarez, que justo había regresado al once inicial el pasado miércoles contra el Liverpool en Anfield, disputando los 90 minutos completos. Después de empezar a asentarse como un fijo indiscutible en la parcela ofensiva de Simeone, este último problema muscular frena su progresión. Los servicios médicos actuaron con rapidez tras el incidente en el entrenamiento para evitar cualquier daño a largo plazo y oficialmente le descartaron para el encuentro en Anoeta.

    Después de tener un papel destacado contra el Liverpool, la repentina ausencia de Alvarez deja un vacío enorme en el último tercio para un equipo desesperado por recuperar su eficacia de cara a puerta.

  • A Simeone se le agotan las opciones en ataque

    Alvarez se une a Pablo Barrios y Alexander Sørloth en la lista de bajas, lo que merma gravemente la profundidad de plantilla de Simeone para un partido fuera de casa notoriamente difícil. Con el argentino y el noruego no disponibles, Jonathan David sigue siendo la única opción reconocida de delantero del primer equipo en la expedición. Simeone dio una extensa lista de convocados formada por Musso, Vergas, Mendoza, Johnny, Koke, Han In, Baena, Lookman, Oblak, Marcos Llorente, Arnau Ortiz, Hancko, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Cuti Romero, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Esquivel, Domínguez, Martínez y Castillo, pero las opciones en ataque son innegablemente escasas.

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    En busca de una reacción muy necesaria

    El Atlético de Madrid afronta el partido en busca de una respuesta inmediata tras las derrotas consecutivas ante el Athletic Club en San Mamés y el Liverpool en Europa. Necesitado de los tres puntos para seguir plenamente en la pelea en este arranque de temporada, Simeone debe encontrar soluciones tácticas para sobreponerse a la ausencia de su arma más potente. Poner fin a su racha de dos derrotas en San Sebastián exigirá un esfuerzo colectivo monumental por parte de los miembros disponibles de la plantilla.

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