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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

¡Duro golpe! El Liverpool, sin tres de sus estrellas clave para el duelo de Champions League mientras se agrava la crisis de lesiones

A. Isak
C. Gakpo
D. Szoboszlai
Liverpool
LASK vs Liverpool
LASK
Liga de Campeones

El Liverpool ha sufrido un importante contratiempo por lesiones antes de volver a la competición europea esta semana. El club ha confirmado que tres figuras importantes del primer equipo no viajarán con la expedición para el próximo partido continental.

  • Triple revés por lesiones para el Liverpool

    El Liverpool afronta una tarea complicada este miércoles en la Champions League de la UEFA: deberá disputar un partido crucial sin tres de sus jugadores más influyentes en ataque, ya que Alexander Isak, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai se perderán el próximo encuentro contra el LASK.

    Los tres estuvieron ausentes en la contundente derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City el domingo. Su ausencia se debió a una serie de problemas físicos surgidos durante el último parón internacional. Según las informaciones, Isak y Gakpo tuvieron que interrumpir sus compromisos con sus selecciones por problemas en el muslo y el tobillo, respectivamente, mientras que Szoboszlai regresó de su convocatoria con Hungría con molestias en los isquiotibiales.

    Ninguno de los tres se ha recuperado a tiempo para viajar al Raiffeisen Arena. Por ello, han quedado fuera de la expedición de 23 jugadores que se ha desplazado a Austria.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Iraola ofrece novedades sobre el estado físico

    El entrenador Andoni Iraola ya había expresado su preocupación por la disponibilidad de sus jugadores clave tras la derrota ante el Manchester City. El técnico del Liverpool admitió que los plazos de recuperación eran ajustados por el escaso tiempo entre partidos.

    «Dom volvió de la selección con tirantez, una sobrecarga», explicó el entrenador, según informó ESPN. «Lo pusimos de comodín en el entrenamiento e intentamos protegerlo, pero notaba una molestia muy leve. Es cierto que ahora jugamos cuatro partidos en 10 días, así que va a ser difícil porque volamos a Austria dentro de dos días. Creo que va a ser difícil recuperar a alguno de los jugadores».

  • Recuperarse del revés ante el Manchester City

    El Liverpool afronta el duelo con la intención de enderezar el rumbo tras un complicado inicio de temporada en la liga. La dolorosa derrota por 3-0 ante el Manchester City en su último partido le hizo caer al noveno puesto de la Premier League, con solo nueve puntos en sus seis primeros encuentros y a una considerable distancia de nueve puntos del líder, el City.

    Sin embargo, su rendimiento en Europa ofrece un lado positivo: el Liverpool comenzó su andadura en la Champions League con una trabajada victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid, mientras que el LASK busca resarcirse tras perder por 1-0 frente al AEK de Atenas en su primer partido.

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un triple golpe que sale caro

    La ausencia de los tres será un duro golpe para el Liverpool. El equipo echará mucho de menos su aportación ofensiva, como demuestra el rendimiento de Szoboszlai esta temporada. El centrocampista húngaro ya ha marcado tres goles en solo siete partidos entre todas las competiciones. Quizá aún más importante sea la baja de Isak, que empieza a mostrar su verdadero potencial tras una decepcionante temporada de debut. Isak ha marcado cuatro goles en siete partidos este año. Por último, la ausencia de Gakpo reduce aún más las opciones ofensivas del Liverpool: el delantero neerlandés ha marcado dos goles en seis partidos.

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