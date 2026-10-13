El Liverpool afronta una tarea complicada este miércoles en la Champions League de la UEFA: deberá disputar un partido crucial sin tres de sus jugadores más influyentes en ataque, ya que Alexander Isak, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai se perderán el próximo encuentro contra el LASK.

Los tres estuvieron ausentes en la contundente derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City el domingo. Su ausencia se debió a una serie de problemas físicos surgidos durante el último parón internacional. Según las informaciones, Isak y Gakpo tuvieron que interrumpir sus compromisos con sus selecciones por problemas en el muslo y el tobillo, respectivamente, mientras que Szoboszlai regresó de su convocatoria con Hungría con molestias en los isquiotibiales.

Ninguno de los tres se ha recuperado a tiempo para viajar al Raiffeisen Arena. Por ello, han quedado fuera de la expedición de 23 jugadores que se ha desplazado a Austria.