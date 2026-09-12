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¡Duro golpe! El capitán del Crystal Palace, Dean Henderson, estará de baja hasta después del parón internacional por una lesión de tobillo
El capitán, baja durante el tramo decisivo
El Crystal Palace afronta un periodo exigente sin su indiscutible número uno, ya que Henderson se prepara para pasar un tiempo en la enfermería. El guardameta de 29 años no estuvo en la convocatoria para la decepcionante derrota por 3-2 del Palace ante el Ipswich Town el sábado, y el pronóstico médico sugiere que no estará disponible para varios partidos de máxima exigencia.
El problema también tendrá repercusiones para la selección nacional, ya que ahora se espera que Henderson se retire de la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para sus tres partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, programados para finales de septiembre y principios de octubre. Es un duro golpe tanto para el club como para la selección, ya que el exjugador del Manchester United se había consolidado firmemente como una presencia fiable bajo palos.
- AFP
Manejar el dolor durante la pretemporada
El entrenador Pierre Sage reveló que el guardameta lleva varias semanas jugando con molestias, cuyo origen se remonta a un amistoso de verano. En la rueda de prensa posterior al partido, Sage explicó la gravedad de la situación y por qué el club decidió finalmente apartar al capitán de la primera línea. La baja supone un contratiempo importante para el Palace, ya que Henderson se perderá el estreno del jueves en la Europa League contra el Lech Poznan, así como el choque del domingo en la Premier League a domicilio ante el Leeds United.
Sage ofreció una actualización detallada de la situación y declaró: "Ha estado jugando lesionado desde el comienzo de la temporada porque se lesionó en (la derrota de pretemporada contra) el Freiburg. No ha entrenado demasiado, pero ha jugado bien. El dolor es demasiado (fuerte) por el momento, y no queremos correr un riesgo".
Rotaciones tácticas y rigor defensivo
Más allá de la crisis en la portería, Sage ha estado tomando decisiones implacables con respecto a su línea defensiva. El central Jaydee Canvot, muy bien valorado, fue una ausencia destacada en la convocatoria para medirse al Ipswich, una decisión que el entrenador describió como basada únicamente en el rendimiento. A pesar de estar muy bien considerado en el club, el futbolista de 20 años ha tenido dificultades durante los cuatro primeros partidos de la Premier League, en los que el Palace encajó 11 goles, algo que ha dejado a Sage profundamente insatisfecho con sus actuaciones.
Al abordar la ausencia del joven defensa, Sage fue directo sobre sus expectativas para la plantilla. Explicó: "No le elegí por su partido contra el Fulham y por lo que hizo durante la semana (en los entrenamientos). Hablé con él y (le dije) que quiero y necesito más de él. Estoy seguro de que es capaz de hacerlo y espero una buena reacción por su parte el lunes".
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Enviando un mensaje a la plantilla
El enfoque disciplinado del entrenador está diseñado para garantizar que ningún jugador sienta que su puesto está asegurado, independientemente de su estatus. Sage ha sostenido que cada elección se hace con la intención de crear un entorno ganador, y no tiene miedo de «agitar» a los jugadores que considera que están dando menos de su máximo esfuerzo.
Sage concluyó su valoración destacando la necesidad de mantener una alta intensidad en toda la plantilla. «Cuando pongo a 11 jugadores en el campo, en mi cabeza son los mejores para ganar o crear algo. No es un placer no elegir a un jugador y siempre espero la reacción. Hoy no vi a un equipo que se rindiera. Quiero que los jugadores estén al 100 % para lo que tienen que hacer y, cuando dan menos, tengo que agitarlos».
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