El Crystal Palace afronta un periodo exigente sin su indiscutible número uno, ya que Henderson se prepara para pasar un tiempo en la enfermería. El guardameta de 29 años no estuvo en la convocatoria para la decepcionante derrota por 3-2 del Palace ante el Ipswich Town el sábado, y el pronóstico médico sugiere que no estará disponible para varios partidos de máxima exigencia.

El problema también tendrá repercusiones para la selección nacional, ya que ahora se espera que Henderson se retire de la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para sus tres partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, programados para finales de septiembre y principios de octubre. Es un duro golpe tanto para el club como para la selección, ya que el exjugador del Manchester United se había consolidado firmemente como una presencia fiable bajo palos.