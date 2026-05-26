Hoeneß declaró a «Der Spiegel»: «Por lo de Matthäus y Woltemade: les diré una cosa. Lo habríamos comprado por 50 millones y seguro que lo conseguíamos, pero luego Matthäus dice en el periódico que vale entre 60 y 80».
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¡Dura crítica de Uli Hoeneß! Lothar Matthäus ha echado por tierra el fichaje de Nick Woltemade por el FC Bayern de Múnich
El Bayern Múnich estaba muy cerca de fichar al polivalente delantero —que acabó pasando del VfB Stuttgart al Newcastle United por 75 millones de euros—, más de lo que se creía. Para Hoeneß el asunto estaba casi cerrado; el internacional alemán ya había dado su sí al club bávaro.
Sin embargo, la intervención pública de Matthäus complicó las negociaciones para el VfB. Como explica Hoeneß, los suabos se enfrentaron de pronto a expectativas muy distintas.
Ante las cifras exigidas, Stuttgart ya no podía «venderlo por 55, porque habrían recibido tanta presión que habrían parecido estúpidos por no hacer lo que Matthäus, como supuesto experto, anunciaba a los cuatro vientos», afirmó Hoeneß.
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Hoeneß arremete contra Matthäus
Durante la charla, el dirigente del Bayern insistió con fuerza. Hoeneß aclaró que no buscaba limitar la libertad de expresión.
Lo que le molesta es la dinámica negativa y el impacto directo en las negociaciones de fichajes. «No debe usar su posición para perjudicar constantemente al FC Bayern», arremetió contra su exjugador.
Tras un prometedor inicio en las islas, Woltemade ha tenido una temporada irregular en el Newcastle. En las últimas semanas han aumentado los rumores sobre su descontento y sobre tensiones con el entrenador, Eddie Howe.
¿Volverá a intentarlo el Bayern con Woltemade?
Woltemade podría dejar la Premier League antes de tiempo. «Si no juega más, podría marcharse en verano», afirmó Sky.
Para el Bayern, esto podría significar una segunda oportunidad antes de lo esperado. El club muniqués sigue buscando una solución ofensiva versátil detrás de Harry Kane.
En la Säbener Straße buscan un futbolista capaz de jugar como nueve puro o de moverse entre líneas, perfil que Woltemade cumple a la perfección.
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FC Bayern de Múnich, calendario: próximas citas del FCB
Fecha Partido Competición 25 de julio Wehen Wiesbaden - FC Bayern Partido amistoso 4 de agosto Jeju SK FC - FC Bayern Partido amistoso 7 de agosto FC Bayern - Aston Villa Partido amistoso 15 de agosto FC Bayern - RB Leipzig Partido amistoso