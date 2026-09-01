En declaraciones a LiveFootballTickets, Simpson considera que el elevado precio encaja con la realidad del mercado actual: "Es una cantidad enorme que el Liverpool gaste 120 millones de libras en Bradley Barcola, pero con el contexto actual no me sorprende.

"Si Elliot Anderson costó 115 millones de libras siendo un jugador que no va a aportar goles, ¿qué se puede esperar? Con Barcola, el Liverpool tiene goles garantizados, lo que sin duda ayudaría en la lucha por el título".

Simpson también analizó el encaje táctico en banda: "Mi única preocupación sería que de forma natural juega en la izquierda y el Liverpool necesita claramente un extremo derecho. Estoy seguro de que podría adaptarse si fuera necesario, pero no sé si fichas a un jugador por esa cantidad de dinero para ponerlo fuera de posición.

"Aun así, Barcola es un extremo brillante, supera a jugadores de primer nivel con facilidad, y es exactamente el tipo de futbolista que puede ganarte partidos y títulos prácticamente por sí solo. Sus puntos fuertes están en el regate y la definición, y ese tipo de verticalidad meterá de lleno al Liverpool en la pelea por el título esta temporada".