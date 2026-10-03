"Después de 5 años en el Inter sentí que era el momento adecuado para probar algo nuevo. El Real para mí es el club más grande del mundo y es un privilegio jugar aquí. No tenía nada que ver con el Inter, porque allí viví una etapa estupenda.

Pero a veces en la vida sientes que necesitas nuevos desafíos y el Real era el club perfecto para mí. Jugar en el Inter fue un gran honor, pero era el paso que quería dar. Los chicos también estaban muy felices por mí. Era el momento adecuado