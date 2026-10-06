Luego continúa: «A mí me parece que la idea está clara: “nos da igual, no les pagaremos, les haremos viajar en las bodegas”. Ni siquiera cabe la duda de que alguien esté lucrándose con esto. Todos están ganando, no hay ningún respeto por los jugadores africanos. Ni siquiera quiero olvidarme de las declaraciones y los cánticos de los jugadores argentinos tras la victoria de la Copa América 2024, la forma en que la tomaron con nuestros jugadores de color. Tampoco olvidemos su actitud ante las acusaciones de racismo».