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«Duele»: Sebastián Beccacece renuncia como seleccionador de Ecuador tras perder contra México, uno de los anfitriones del Mundial
El contrato concluye con una salida espectacular
La Tri quedó eliminada en la ronda de 32 del Mundial 2026, y con ello terminó el ciclo de su seleccionador, Beccacece. El técnico confirmó que su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol finalizó tras la salida del torneo. A pesar de una campaña valiente que incluyó la victoria sobre Alemania, renunció al no alcanzar los objetivos que se había fijado.
Tras la derrota 2-0 ante México, reconoció: «Nuestro contrato terminaba con el Mundial. No logramos la hazaña que prometimos: hacer el mejor de la historia. Hoy me toca decir adiós».
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Sentimientos encontrados por la marcha del entrenador
Beccacece admitió que la decisión le afectó emocionalmente, especialmente por la fuerte relación con sus jugadores y la federación. Aunque deseaba seguir con el mismo grupo, renunció tras no alcanzar los octavos de final.
«Por eso debo marcharme. Quería seguir, pues lo que recibí de los jugadores y la directiva justificaba continuar. Pero entiendo cómo funcionan estas cosas y, aunque me duele, creo que la decisión era clara», explicó Beccacece.
Duras disputas contra un México lleno de energía
El entrenador admitió que su equipo sufrió la intensidad de los anfitriones. México arrancó con gran energía ante su público y Ecuador se vio superado desde el inicio. La sólida defensa de «El Tri» impidió que la mejoría ecuatoriana en la segunda parte acabara en gol.
«Nos superaron en la primera parte», admitió Beccacece. «Nos recuperamos, pero no marcamos el gol que nos habría dado impulso».
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Un legado de juventud y gratitud
A pesar de la eliminación, Beccacece destacó lo positivo y los cimientos que dejó para el futuro del fútbol ecuatoriano. Resaltó el perfil joven de su plantilla como su principal logro. Agradeció a la afición y a los jugadores por su apoyo.
«El legado es de los jugadores, porque han sido la selección más joven de Ecuador», afirmó al preguntársele por su legado. «No tengo quejas, solo gratitud hacia la gente y los jugadores. He recibido mucho cariño. Los chicos me regalaron dos horas maravillosas tras el partido y eso es lo que nos queda».