«Duele»: Sebastián Beccacece renuncia como seleccionador de Ecuador tras perder contra México, uno de los anfitriones del Mundial

La Tri quedó eliminada en la ronda de 32 del Mundial 2026, y con ello terminó el ciclo de su seleccionador, Beccacece. El técnico confirmó que su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol finalizó tras la salida del torneo. A pesar de una campaña valiente que incluyó la victoria sobre Alemania, renunció al no alcanzar los objetivos que se había fijado.

Tras la derrota 2-0 ante México, reconoció: «Nuestro contrato terminaba con el Mundial. No logramos la hazaña que prometimos: hacer el mejor de la historia. Hoy me toca decir adiós».