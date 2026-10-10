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«Duele mucho»: Carrick entiende los abucheos de la afición del Manchester United tras su capitulación final tardía
Un ambiente tóxico en Old Trafford
El mal inicio de campaña no ha hecho más que aumentar la tensión en Old Trafford, con el Manchester United sin lograr la victoria en cinco de sus seis primeros partidos de la Premier League esta temporada (3E 2D), tantos encuentros sin ganar como los que encadenó en 17 jornadas ligueras con Carrick el curso pasado.
Al referirse a la reacción desde la grada, Carrick no ocultó el peaje emocional que las críticas tuvieron sobre él y sus jugadores. «No es agradable, duele mucho porque me importa este club. Pero entiendo la decepción, la realidad es la que es, necesitamos volver a ganar partidos», declaró el excentrocampista a BBC Match of the Day.
El partido en sí tuvo dos partes muy distintas, con el United arrancando de forma lenta y permitiendo al Tottenham marcar el ritmo. Al valorar los compases iniciales, Carrick señaló las dificultades que tuvo su equipo para encontrar su ritmo. «Fue un partido irregular. Nos costó arrancar. Por varios motivos, no estábamos del todo ahí. Se podía ver que era un momento complicado», admitió.
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Sin aprovechar la ventaja
El partido pareció decantarse a favor del United durante una caótica segunda parte. Bryan Mbeumo parecía haber encaminado a Manchester United hacia la victoria con el 1-0 en el minuto 73. La situación mejoró aún más para los locales cuando el Tottenham se quedó con diez poco después. Rodrigo Bentancur vio la roja directa tras un altercado físico con Luke Shaw, dejando a los visitantes en una posición delicada. Sin embargo, en lugar de cerrar el partido, el United se replegó, permitiendo que un Tottenham en inferioridad numérica encontrara el camino de vuelta al encuentro en los últimos instantes del partido.
Dominic Solanke, que lució el brazalete de capitán por primera vez con el Tottenham, fue el héroe de los visitantes. En el segundo minuto del tiempo añadido, se elevó por encima de todos para rematar un centro de Sandro Tonali y marcar de cabeza el gol que aseguró un punto improbable. Para Carrick, la forma en que llegó el empate fue especialmente dolorosa, dado el control que su equipo debería haber ejercido. «Pero los chicos fueron creciendo en el partido, en la segunda parte creo que fuimos mejores en todo. Para poner el partido como queríamos, en una posición tan buena, deberíamos haberlo sacado adelante. Tenemos que gestionar esas situaciones. Ya van dos goles al final que nos han hecho daño, y las cosas se ven muy diferentes. Esa es la realidad», explicó Carrick.
Obstáculos mentales y oportunidades perdidas
El resultado supuso el segundo partido consecutivo de liga en el que el Manchester United no ha logrado ganar pese a que su rival se quedó con diez jugadores. Esto llega después de una decepcionante derrota por 1-0 en el derbi local ante el Manchester City, en la que también les faltó la pegada necesaria para aprovechar la superioridad numérica. Al ser preguntado por si el equipo estaba sufriendo un bloqueo psicológico o una falta de confianza en sí mismo, Carrick se mostró tajante en su valoración. «No creo que sea falta de confianza, pero un partido se te puede escapar muy rápido. Encontramos la manera de meternos de nuevo en el partido y nos pusimos en una gran posición. Esa es una de las cosas más decepcionantes», afirmó.
Las estadísticas dibujan un panorama preocupante para la cúpula de Old Trafford, ya que el Manchester United solo ha sumado seis puntos en sus seis primeros partidos de la campaña de la Premier League, su cifra más baja a estas alturas de una temporada liguera desde la 1986-87, cuando solo consiguió cuatro.
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Aumenta la presión sobre la posición de Carrick
Mientras tanto, el Tottenham aprovechó el punto para salir del último puesto de la clasificación, aunque sigue sin ganar con Roberto de Zerbi, lo que supone apenas la cuarta vez en su historia que no ha logrado vencer en ninguno de sus seis primeros partidos de una temporada de liga, tras dificultades similares en 2008-09, 1955-56 y 1912-13.
Para el United, no haber sido capaz de vencer en casa a un rival directo es un trago amargo, y prolonga una tendencia frustrante que le ha llevado a empatar 1-1 en cada uno de sus últimos tres partidos de la Premier League contra equipos que empezaron el día en el último puesto de la tabla, tras empates similares ante el Wolves en diciembre de 2025 y el Fulham el mes pasado. Ahora, el foco pasa a estar en cómo Carrick puede reactivar a una plantilla que parece frágil cuando está bajo presión.
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