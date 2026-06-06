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Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

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«Duele de una forma indescriptible»: Lennart Karl se pronuncia tras su eliminación del Mundial

World Cup
Alemania
L. Karl

El internacional Lennart Karl se ha pronunciado con palabras emotivas tras su amarga eliminación del Mundial.

«No sé ni por dónde empezar», escribió el joven de 18 años en Instagram, «pero me duele muchísimo tener que perderme el torneo más importante».

  • La joven estrella del Bayern de Múnich sufrió una rotura fibrilar en el último entrenamiento antes del amistoso contra Estados Unidos, el sábado a las 20:30 h en Chicago, y se perderá su primer Mundial.

    En su lugar, Assan Ouédraogo, del RB Leipzig, entra en la convocatoria del seleccionador alemán Julian Nagelsmann. «He hecho todo lo posible para estar en forma para el Mundial. Por desgracia, las lesiones suelen llegar en el momento más inoportuno», escribió Karl. Karl se había ganado la convocatoria gracias a una gran temporada de debut en el Bayern y a sus buenas actuaciones en su debut con la selección alemana en marzo.

    Karl seguirá el torneo desde casa: «Le deseo a mi equipo el máximo éxito y, por supuesto, les apoyaré en todo momento». Cerró su publicación, que incluía una foto en la que aparece tendido en el césped, con: «Volveré más fuerte, lo prometo».

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