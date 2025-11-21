Dro Fernandez NXGN GFXGetty/GOAL
James Westwood y Nicolás De Marco

Dro Fernandez: La última joya de La Masia del Barcelona se perfila para seguir los pasos de Andrés Iniesta

La célebre academia La Masia de Barcelona ha sido durante mucho tiempo la envidia de todos los demás clubes de élite en Europa, y con buena razón. Ha forjado docenas de leyendas en los últimos 46 años, desde Pep Guardiola y Albert Ferrer, hasta Xavi Hernández, Andrés Iniesta y un tal Lionel Messi. Cada generación produce múltiples superestrellas, con Lamine Yamal liderando la generación actual tras irrumpir en escena con solo 15 años.

Pedro Fernandez Sarmiento podría estar a punto de seguir el mismo camino. O 'Dro', como le han conocido amigos y familia durante toda su vida. “La gente piensa que hay algún significado especial detrás, pero en realidad es simple,” dijo a principios de esta temporada. “Cuando era un bebé, mi hermano mayor no podía pronunciar 'Pedro', así que me llamó 'Dro'. El nombre simplemente se quedó.”

Como futbolista, sin embargo, Dro ciertamente es especial. A la temprana edad de 17 años, ya está ganando minutos en el primer equipo del Barcelona y ha sido convocado tres veces por la Sub-18 de España. “Es un gran jugador y todavía tiene margen de mejora,” dijo Hansi Flick después de incorporar a Dro a su equipo durante el verano. “Felicidades a La Masia por el trabajo que están haciendo.”

El entrenador del Barcelona ha desarrollado una excelente reputación por su manejo de los jóvenes valiosos del club desde que asumió el cargo en 2024, con jugadores como Fermin Lopez, Alejandro Balde y Marc Casado también avanzando significativamente junto a Yamal y Pau Cubarsi. Si Dro escucha a Flick y continúa maximizando su tiempo en el campo, no pasará mucho tiempo antes de que también sea considerado un nombre familiar.

  • Donde todo comenzó

    El 12 de enero de 2008, Dro nació en la ciudad costera de Nigrán de padre español y madre filipina. A la edad de cuatro años, comenzó a jugar para el Val Miñor, un renombrado club local que también fue hogar de los hermanos Alcántara, Thiago y Rafinha, y del ex delantero del Valencia y Leeds United Rodrigo Moreno.

    Los primeros pasos de Dro en el fútbol no fueron fáciles, pero su talento brilló casi al instante, como recordó recientemente su primer entrenador, Javier Lago, a Telegrafi: “Cuando llegó al campamento, era muy pequeño y ni siquiera quería entrenar. Ese día terminó en lágrimas, se fue con su madre, pero regresó más tarde. Todo fue gracias a la persistencia de su madre, Ella. Y tan pronto como entró al campo nuevamente, dos toques del balón fueron suficientes para entender que había algo especial en él.”

    Es habitual que los futbolistas prometedores que residen en la provincia de Galicia, España, perfeccionen sus habilidades en la cancha de futsal, y Dro progresó rápidamente bajo la atenta mirada de Lago y Jose Antonio Covelo, un cazatalentos del Barca que jugó para el club en la década de 1980. Gracias a la presencia de Covelo en el cuerpo técnico del Val Miñor, el Barca pudo seguir el progreso de Dro hasta que cumplió 14 años, momento en el cual ganaron la carrera por su firma por delante del Real Madrid y el Real Betis.

    Desde el primer día, Dro se destacó entre sus compañeros de La Masia. “Lo puse en el campo contra jugadores dos años mayores, pero sorprendió a todos”, dijo el entrenador juvenil del Barca, Anton Davila, sobre la introducción de Dro al entrenamiento. “Siempre tenía un defensor fuerte a su espalda, pero lo superaba como quería: con el talón, con un giro hacia el lado, con el pie derecho o el izquierdo. Era una fuente inagotable de frustración para los oponentes.”

    Dro solo necesitó dos años para integrarse en el equipo Juvenil del Barca, y luego ayudaría a los U19 a hacer historia en la temporada 2024-25.

    • Anuncios

  • La gran oportunidad

    Bajo la dirección de Juliano Belletti, quien marcó el famoso gol de la victoria de Barcelona contra el Arsenal en la final de la Liga de Campeones de 2006, el equipo Juvenil A ganó la liga, la Copa del Rey y la UEFA Youth League para completar un notable triplete. Dro jugó un papel pequeño pero significativo en su éxito, destacando especialmente por marcar dos veces en la fase de grupos de la Youth League, y entró en los últimos 11 minutos de su victoria final 4-1 sobre el Trabzonspor.

    También recibió su primera convocatoria para la selección sub-17 de España en marzo, y fue titular en los partidos de clasificación para el Campeonato Europeo contra Alemania y Austria. Para el verano, Flick estaba listo para observar más de cerca a Dro, a pesar de que aún estaba esperando su debut con el equipo de reserva del Barça Athletic, y le pidió que se presentara para el entrenamiento de pretemporada antes de que el equipo partiera para una gira por Japón y Corea del Sur.

    Los preparativos comenzaron el 13 de julio, y en los siguientes 12 días, Dro hizo lo suficiente para ganar un lugar en el avión. Según The Athletic, Flick quedó "enormemente impresionado" por el adolescente, quien luego debutó en el primer equipo del Blaugrana como sustituto en el minuto 78 contra el Vissel Kobe en el primer partido de la gira.

    Dro marcó la ocasión con estilo, asegurando una victoria por 3-1 con un soberbio voleón de primera desde fuera del área. Comprensiblemente, fue superado por la emoción después del pitido final al revelar lo que Flick le había pedido antes de entrar por Marcus Rashford.

    “Ni siquiera sabía cómo celebrar, para ser honesto. Fue increíble”, dijo. “Entré un poco nervioso, la primera vez con el mejor club del mundo, pero luego el balón llegó a mis pies en el borde del área y lo intenté. Hansi y mis compañeros me tranquilizaron antes del partido y me sentí muy cómodo. Flick me dijo que hiciera lo que sé hacer con el balón, y luego, sin el balón, que empujara y presionara lo más fuerte que pudiera.”

    Flick descansó a Dro para la victoria subsiguiente sobre el FC Seúl, pero lo alineó como titular en la última salida del Barça contra el Daegu. Dro no anotó en la victoria por 5-0, pero fue uno de los jugadores destacados en la primera mitad al mostrar mucho coraje con el balón y se vinculó bien con Yamal.

    Cómo va

    Como recompensa por sus actuaciones en Asia, Dro fue nombrado en el banquillo en cada uno de los tres primeros partidos de La Liga de Barca al inicio de la temporada 2025-26, pero una lesión en el muslo retrasó su esperado debut competitivo. Finalmente llegó, sin embargo, cuando el Barca recibió a la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 28 de septiembre, con Dro alineado en el lado derecho de un mediocampo de tres hombres junto a Frenkie de Jong y Pedri.

    Hubo momentos en los que Dro pareció tener dificultades físicamente, lo cual probablemente sea la razón por la que Flick lo sustituyó por Dani Olmo en el descanso, pero el joven aún registró un 92 por ciento de precisión en los pases, y su calidad técnica brilló en la victoria 2-1.

    "Es un jugador muy talentoso. Es un jugador del Barca," dijo Flick después del partido. "Es genial tener este tipo de jugadores para poder gestionar los minutos. Me gusta mucho que todos intenten dar lo mejor de sí mismos. Esto es lo que necesitamos porque tenemos muchos partidos."

    El mes siguiente, Dro volvió a ser titular, esta vez en un partido en casa contra el Olympiacos en la Liga de Campeones. El Barca salió ganador 6-1, con Fermin anotando un triplete en una actuación dominante del equipo de Flick. Dro jugó 59 minutos y proporcionó el pase incisivo para el segundo gol de Fermin, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en registrar una asistencia en la competición, después del exestrella del Borussia Dortmund Giovanni Reyna.

    "Es un día especial para mí, uno que nunca olvidaré," dijo Dro cuando enfrentó a los medios. "Siempre he soñado con jugar en partidos como este. También tengo un fuerte deseo de jugar en El Clásico." Terminó siendo un sustituto no utilizado cuando el Barca cayó por 2-1 ante el Real Madrid cuatro días después, pero para cuando los dos archirrivales se enfrenten nuevamente en La Liga en mayo, es completamente posible que Dro sea un titular indiscutible.

    Mayores fortalezas

    Dro opera principalmente como un número 8, pero es lo suficientemente versátil como para jugar en un rol de mediocampista ofensivo o en el extremo izquierdo cuando se requiere. Destaca por su capacidad de romper líneas, posee un control cercano y un juego de pies deslumbrante para evadir a los defensores sin esfuerzo y a gran velocidad.

    El Barca puede contar con Dro para generar espacio y explotarlo. Su rango de pase y su conocimiento posicional son notables para un jugador tan joven, mientras que también emana una natural compostura en todo lo que hace. 

    "Me considero un jugador técnico", dijo Dro durante la gira de pretemporada del Barca. "Me gusta driblar a los jugadores y divertirme en el campo." Se puede sentir ese disfrute cada vez que Dro toma el balón; es un futbolista elegante que parece no sentir la presión.

    Aún no lo hemos visto a nivel del primer equipo, pero Dro también es en cierto modo un especialista en jugadas a balón parado. Marcó varios tiros libres desde lejos para el U19 del Barca, y potencialmente puede ser otra opción fuerte para Flick en situaciones de balón detenido a medida que avanza la temporada.

    Espacio para mejorar

    Físicamente, Dro todavía está lejos de ser un producto terminado, lo cual es completamente normal para un joven de 17 años. No está listo para jugar 90 minutos dos o tres veces por semana para el Barça, y aún no sabe cómo usar mejor su cuerpo para ganar duelos. Pero eso llegará a medida que madure, y se ha informado que Dro ahora está en un plan personalizado diseñado para mejorar su potencia y explosividad.

    Desde un punto de vista puramente técnico, Dro ya está muy adelantado en la curva de desarrollo. Ahora se trata de refinar sus habilidades básicas y demostrar que puede ser decisivo en ambos extremos del campo.

    Dro solo ha hecho tres apariciones en el primer equipo hasta la fecha, y la competencia por lugares en la alineación de Flick es feroz. Para hacerse indispensable, Dro debe comenzar a imponer su voluntad en los partidos, tal como lo hicieron Yamal y Fermín después de graduarse de la academia.

    ¿El próximo... Andrés Iniesta?

    “Dro es un talento del nivel de Thiago. No he visto a nadie tan técnico como Thiago, pero la visión del juego de Dro es aún superior”, dijo Javier Mino, otro de los antiguos entrenadores de Dro en Val Minor, en una entrevista con Diario Sport en julio. Ese es un gran elogio considerando que Thiago Alcántara es la mayor historia de éxito que ha salido de Val Minor, con el ex mediocampista ostentando 11 títulos de liga y dos coronas de la Liga de Campeones en sus etapas en el Barça y el Bayern Múnich.

    Pero Luis Pérez, que trabajó con Dro desde el nivel U10 hasta U12, fue un paso más allá, diciendo: “Veo más de Andrés Iniesta en él.”

    Thiago era un gran creador de juego, pero Iniesta era de otra dimensión. Ser mencionado junto al hombre que llevó a España a la gloria de la Copa del Mundo en 2010 es el mayor cumplido que Dro podría recibir. Iniesta era un driblador y pasador magistral que podía controlar el tempo de los partidos y a veces ganarlos por sí solo con momentos de genialidad.

    Pérez tiene razón en que Dro tiene un aura similar, junto con la velocidad de pensamiento que hacía tan difícil detener a Iniesta. Su capacidad para jugar en varias posiciones diferentes también fue una de las fortalezas de Iniesta. Es demasiado pronto para predecir si Dro puede alcanzar las mismas alturas gloriosas que el icono del Barça, pero la comparación no estira la credibilidad.

    ¿Qué sigue?

    Mino y Pérez concluyeron su entrevista declarando: "Si Dro juega con libertad, es capaz de cualquier cosa; su talento es infinito". Eso explica en gran parte por qué la joven estrella del Barca ha sido vinculada con un traslado a la Premier League en los últimos meses, en medio del interés reportado por parte del Manchester City y el Chelsea, pero estarían perdiendo el tiempo iniciando un acercamiento formal.

    Según Marca, el Barca planea atar a Dro con un nuevo contrato de cinco años cuando cumpla 18 en enero. No hay mejor lugar para que cumpla su inmenso potencial.

    El Barcelona ha resurgido como uno de los mejores equipos del continente bajo Flick, y Dro está rodeado de jugadores de clase mundial que pueden ayudarle a dar el siguiente paso. Sus minutos aumentarán a medida que se acumulen los partidos, también, porque la rotación será crucial para el Barca si quiere repetir la racha de triplete doméstico de la temporada pasada y tener una oportunidad real en la Champions League.

    Los primeros destellos del "talento infinito" de Dro han sido electrizantes, y lo que viene podría ser verdaderamente espectacular. 

