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¡Drama nórdico! ¡Endureceos, chicos! Solbakken carga contra la prensa danesa mientras Riemer se burla del «político» Stale
Solbakken y Riemer encienden el drama nórdico en Oslo
Los excompañeros en el FC Copenhague Stale Solbakken y Brian Riemer desataron un drama nórdico en la previa del derbi de la Liga de Naciones de la UEFA del jueves entre Noruega y Dinamarca. En sus respectivas ruedas de prensa en el Ullevaal Stadion, ambos seleccionadores intercambiaron insultos en tono divertido para aumentar la expectación ante el duelo escandinavo.
Riemer pasó años como asistente de Solbakken en el FCK antes de hacerse cargo de Dinamarca en 2024.
A pesar del profundo respeto mutuo, ambos técnicos dejaron clara su intención de quedarse con el derecho definitivo a presumir en Oslo.
- AFP
Riemer se burla del «político» Solbakken y recuerda la visita de Haaland
Riemer abrió el intercambio con los medios bromeando al calificar a Solbakken como un «político a tiempo parcial» debido a la frecuente disposición del noruego a abordar cuestiones políticas. El seleccionador danés también compartió una anécdota desenfadada sobre cómo llevó en coche a cenar a un joven Erling Haaland durante una visita de prueba al FCK antes de que el club descartara ficharlo.
Riemer se exculpó por no haber logrado asegurar el fichaje del delantero y calificó la operación frustrada como una anécdota clásica del fútbol.
«Se ha convertido un poco en un político a tiempo parcial», sonrió Riemer. «Erling fue invitado a venir a Copenhague. En aquel momento no era un jugador plenamente desarrollado, pero por suerte no fui yo quien le costó 200 millones al FCK allí. Espero que tengamos un drama nórdico».
Solbakken responde a la prensa danesa en una divertida diatriba
Respondiendo directamente a los periodistas daneses que afirmaban que Noruega era la clara favorita debido a las recientes retiradas en la selección de Dinamarca, Solbakken lanzó un apasionado contraataque. El técnico, de 58 años, se burló de la prensa por adorar de repente a su equipo, cuartofinalista del Mundial, después de décadas de duras críticas.
Solbakken señaló que Dinamarca sigue contando con una plantilla repleta de talento de las cinco grandes ligas europeas, incluido un trío en el centro del campo formado por Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand y Victor Froholdt.
«Es triste ver a mis colegas daneses arrastrándose hasta la sala de prensa y adorando al equipo noruego», se rio Solbakken. «Estáis muy a la defensiva. Tenéis que endureceros un poco. Dinamarca tiene un equipo compuesto por jugadores de las cinco grandes ligas».
- AFP
Oslo acoge un estreno de alto voltaje en la Liga A
El duelo nórdico abre una exigente ventana de la Nations League para ambas selecciones en el Grupo 4 de la Liga A. Noruega recibirá a Portugal tres días después antes de viajar a Gales, mientras que Dinamarca regresará a casa para medirse a Gales antes de recibir a Portugal.
Con los juegos tácticos ya concluidos, ambos grupos de jugadores se preparan para saltar al césped de un Ullevaal con todas las entradas agotadas.
Noruega y Dinamarca buscan asegurarse tres puntos cruciales en el arranque.
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