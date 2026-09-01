El Manchester United se niega a renunciar a su intento de fichar a Balde, y Jijantes FC de Gerard Romero informa de que el club ha realizado una nueva aproximación en un intento a la desesperada por hacerse con el defensa del Barcelona.

El club ya ha gastado una cantidad importante este verano, al aprobar una reconstrucción de 150 millones de libras de su centro del campo. Michael Carrick ha dado la bienvenida al club a Andrey Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba, pero la posición de lateral izquierdo sigue siendo una preocupación principal para el cuerpo técnico a medida que se acerca el cierre del mercado.

Antes en este mercado, Lewis Hall, del Newcastle United, fue identificado como un objetivo prioritario por el equipo de captación de Old Trafford. Sin embargo, el Newcastle se ha mantenido firme en su negativa a vender al internacional inglés, lo que ha llevado al United a buscar en otra parte soluciones inmediatas.