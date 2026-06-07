Las imágenes de televisión mostraron a Eriksen llevándose las manos al pecho y desplomándose. El personal médico acudió al instante. Los jugadores formaron un cordón para resguardarlo mientras recibía atención. Tras su traslado, daneses y ucranianos se unieron en un círculo.

El centrocampista, que acababa de descender con el Wolfsburgo alemán, ya había sufrido un paro cardíaco el 12 de junio de 2021 en la Eurocopa contra Finlandia y fue reanimado. «Estuve muerto durante cinco minutos», declaró más tarde.

Le implantaron un desfibrilador, y los médicos le autorizaron a seguir jugando. Por cuestiones legales, no pudo regresar al Inter de Milán.

Tras jugar con la selección, fichó por el Brentford y luego por el Manchester United antes de recalar en el Wolfsburgo en septiembre de 2025, donde firmó hasta 2027.