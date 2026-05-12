Un virus gastrointestinal obligó a cuatro promesas a ausentarse del entrenamiento del martes, de cara al decisivo último partido: Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth y Louis Oppie.
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¡Drama antes del partido decisivo por el descenso! El FC St. Pauli tiene varias bajas para enfrentar al Wolfsburgo
Según el club, la ausencia de Smith es solo una medida de precaución. Aún no se sabe si el sueco podrá entrenar esta semana. El capitán Jackson Irvine tampoco participó en la sesión por gestión de carga de trabajo.
Además, el plantel ya sufrió un brote gastrointestinal antes de enfrentar al RB Leipzig (1-2), por lo que el técnico Alexander Blessin decidió aislar a los enfermos para evitar más contagios.
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El St. Pauli ya tiene cuatro titulares de menos para el partido contra el Wolfsburgo
Adam Dzwigala, ausente en Leipzig, ya entrena. Manolis Saliakas, Karol Mets (lesiones musculares), James Sands (operación de tobillo) y Mathias Pereira Lage (rotura de ligamentos cruzados) se perderán el partido contra el Wolfsburgo.
El colista St. Pauli llega a la última jornada con los mismos puntos que Wolfsburgo y el 1. FC Heidenheim, que visita al FSV Mainz 05.