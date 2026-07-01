A partir de hoy, Douglas Luiz vuelve a ser jugador de la Juventus: ayer finalizó su cesión al Aston Villa, que había seguido, a partir de enero, a la cesión al Nottingham Forest, durante la primera parte de la temporada 2025-26. Una temporada, la última, que para el brasileño nacido en 1998 no ha sido precisamente un gran año, más bien al contrario. En total disputó 34 partidos, marcó 1 gol, dio 2 asistencias y sumó 1591 minutos (46 por encuentro) entre Nottingham y Aston Villa, cifras que no cumplieron las expectativas. Aunque levantó la Europa League con los Villans —ingresó en el minuto 88 de la final—, su rendimiento no convenció.





Para Douglas Luiz fue un regreso al entorno que más lo valoró antes de llegar a Turín, aunque no suficiente para ganarse la continuidad. Ahora, tras la cesión,vuelve a la espera de definir su futuro.



