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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Douglas Luiz vuelve a la Juventus hoy: venta imposible, se busca nueva cesión

Juventus
D. Luiz
Fichajes

El brasileño, tras finalizar su doble cesión al Nottingham Forest y al Aston Villa, regresa a la Continassa

A partir de hoy, Douglas Luiz vuelve a ser jugador de la Juventus: ayer finalizó su cesión al Aston Villa, que había seguido, a partir de enero, a la cesión al Nottingham Forest, durante la primera parte de la temporada 2025-26. Una temporada, la última, que para el brasileño nacido en 1998 no ha sido precisamente un gran año, más bien al contrario. En total disputó 34 partidos, marcó 1 gol, dio 2 asistencias y sumó 1591 minutos (46 por encuentro) entre Nottingham y Aston Villa, cifras que no cumplieron las expectativas. Aunque levantó la Europa League con los Villans —ingresó en el minuto 88 de la final—, su rendimiento no convenció.


Para Douglas Luiz fue un regreso al entorno que más lo valoró antes de llegar a Turín, aunque no suficiente para ganarse la continuidad. Ahora, tras la cesión,vuelve a la espera de definir su futuro.


  • PRIMERA TEMPORADA NEGATIVA

    Douglas Luiz, fichado por la Juventus en 2024 por 50 millones (más 1,5 millones en gastos), jugó 27 partidos sin marcar y fue cedido primero al Nottingham Forest y luego al Aston Villa. El jugador, nacido en 1998 y vinculado a la Juventus hasta 2029, afronta ahora una situación delicada en el mercado. En la 2024-25 apenas jugó 6 veces de titular (877 minutos) sin marcar ni asistir, y en la 2025-26 ha sido descartado dos veces. Primero el Nottingham Forest lo rechazó tras cederlo con opción de compra condicionada (necesitaba jugar 15 partidos de al menos 45 minutos para activarse) y luego el Aston Villa, de donde la Juve lo fichó, tampoco lo mantuvo. Los Villans, que solo tenían una opción de compra, lo alinearon como titular solo por emergencia en el centro del campo y lo mantuvieron en el banquillo cuando la plantilla de Emery, pentacampeón de la Europa League, no tenía bajas por lesiones o sanciones.


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  • EN BUSCA DE UN PRÉSTAMO

    Douglas Luiz será un desafío para Giovanni Carnevali, nuevo director general de la Juve, en el mercado de verano. Tiene un valor contable de casi 30 millones, un salario neto de 5 millones y contrato hasta 2029, lo quecomplica el mercado de la Vecchia Signora. Hoy es casi imposible encontrar un club dispuesto a pagar los 30 millones que evitarían una pérdida contable. Las opciones se reducen a retenerlo (tras la valoración de Luciano Spalletti en la pretemporada), cederlo con opción de compra o sin ella. Su caso recuerda cada vez más al de Arthur Melo. Fichado en 2020 por 72 millones más 10 en variables, el centrocampista de 1996 lleva seis años de cesión en cesión y regresa a la Juventus, donde tiene contrato hasta 2027.


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