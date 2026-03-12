Getty/Instagram
Traducido por
Douglas Luiz supera su ruptura con Alisha Lehmann con la hija de 19 años del legendario jugador del Arsenal Edu, que es modelo
¿Por qué se separaron Luiz y Lehmann?
Luiz y la estrella de la WSL Lehmann, que ha vuelto al fútbol inglés con el Leicester, comenzaron a salir en 2021. Tras una breve ruptura, volvieron a estar juntos y completaron sus históricos traspasos en 2024, cuando dejaron el Villa para fichar por el gigante italiano Juventus.
Se dice que se separaron en mayo de 2025. Lehmann dejó la Juve para fichar por el Como Women, antes de incorporarse al Leicester en enero de 2026. Luiz también ha vuelto a Midlands tras acortar su cesión en el Nottingham Forest y volver al Villa con un contrato que incluye una opción de compra permanente.
Luiz y Duda Gaspar comparten fotos y mensajes románticos en las redes sociales.
La jugadora de 27 años parece haber vuelto a encontrar su sitio en el campo, tras sufrir varias lesiones en Turín, y tiene un nuevo amor fuera de él. Duda Gaspar, cuyo padre formó parte del emblemático equipo «Invincibles» del Arsenal, es de origen brasileño y actualmente reside en Londres.
La adolescente ha compartido una imagen en Instagram de ella y Luiz junto con la leyenda: «Eres mi mayor certeza». Luiz ha publicado la misma foto en su cuenta, diciendo: «Hacerte feliz será mi prioridad».
¿Luiz y Gaspar permanecerán en el Reino Unido ante los rumores sobre la salida de Edu del Forest?
No se sabe cuándo se conocieron Luiz y Gaspar, aunque es posible que sus caminos se cruzaran por primera vez cuando exploraban diferentes opciones. Edu ocupó los puestos de director técnico y deportivo en el Arsenal antes de unirse a Evangelos Marinakis y al Nottingham Forest en 2024.
Su papel como director global de fútbol allí le habría llevado a desempeñar algún papel en el acuerdo que llevó a Luiz al City Ground. Se están planteando serias dudas sobre el futuro de Edu en Nottingham, y se espera que pronto deje su destacado puesto allí.
El Daily Mail afirma que se espera que su hija «se quede en el Reino Unido» si su padre es despedido por el Forest y decide regresar a su Brasil natal, donde se dice que ya tiene preparados futuros trabajos.
Luiz espera permanecer en Inglaterra más allá del verano de 2026, mientras representa a su país en la próxima fase final de la Copa del Mundo, y el Villa está considerando un acuerdo que le mantenga en sus filas.
- Getty/Instagram
Estrella de Love Island: ¿Con quién sale Lehmann ahora?
Mientras Luiz empieza de nuevo con Gaspar, su antigua pareja Lehmann ya ha encontrado un nuevo novio. La suiza de 27 años hizo oficial en Instagram su relación con el futbolista semiprofesional y estrella de Love Island Montel McKenzie en enero.
Han compartido fotos de las vacaciones que han disfrutado juntos, y Lehmann ha dejado atrás los pintorescos alrededores del lago Como para volver a la WSL y firmar un contrato de dos años y medio con el Leicester.
Anuncios