Preguntado si comprende la frustración de Fernandes tras dedicar sus mejores años al United y obtener a cambio únicamente los títulos de la FA Cup y la Copa de la Liga, Owen, representante de Casino.org, una plataforma diseñada para ayudar a los jugadores británicos a entender las diferencias entre los distintos casinos online que operan en el Reino Unido, declaró a GOAL: «Por supuesto. Creo que por eso le quieren los aficionados del Manchester United. Es evidente que en las últimas semanas las cosas se han torcido un poco, pero creo que los aficionados del United ven que se trata de frustración por su parte, no de que sea una persona problemática».

«Por supuesto, está muy, muy bien remunerado, y se lo merece porque es un jugador de élite. Podría haber ganado lo mismo en otro sitio y haber conquistado más títulos, de eso no hay duda».

«La carrera de un futbolista depende bastante de las circunstancias, ¿verdad? A veces estás en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y, por desgracia para Bruno, probablemente acabará su carrera sin haber ganado tantos títulos como quizá debería. Pero así es la vida; a muchos jugadores les ha pasado lo mismo».

«Supongo que, además, está llegando a una etapa de su carrera en la que los títulos tienen otro peso para él. Ya tiene mucho dinero, así que probablemente no importe, pero, en general, cuando eres joven vas donde hay oportunidades. Después, en la plenitud de tu carrera, quieres ganar cosas. Y, al final, piensas en el futuro y quizá en conseguir un último contrato, lo más largo posible, para asegurar de verdad tu futuro y el de tu familia».

«Pasas por distintas etapas a lo largo de tu carrera. Creo que Bruno está entrando en esa última etapa y que el aspecto económico será tan importante para él como la posibilidad de ganar uno o dos títulos más».