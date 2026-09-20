AFP
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«¡Dos tarjetas rojas!» - Jude Bellingham pierde la paciencia con el árbitro después de que el Real Madrid sufriera una dramática derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid
Bellingham descarga su furia contra Ortiz Arias
La tensión del derbi madrileño se desbordó en cuanto sonó el pitido final, con Jude Bellingham liderando las protestas contra el árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. En unas imágenes que se difundieron rápidamente por las redes sociales, se vio al ex del Borussia Dortmund acercarse al colegiado y gritar repetidamente "¡Dos tarjetas rojas! ¡Dos!" para expresar su incredulidad ante las decisiones tomadas durante el partido. El estallido puso el broche a una noche de enorme frustración para el Real Madrid, que sintió que el arbitraje había alterado de forma fundamental el curso del encuentro en favor del equipo de Diego Simeone.
La ira de Bellingham se debió a dos acciones concretas de la primera parte en las que creía que jugadores del Atlético deberían haber sido expulsados de inmediato. La primera fue una entrada con los tacos por delante de Cristian 'Cuti' Romero directamente sobre Bellingham, que solo se saldó con tarjeta amarilla pese a la revisión del VAR. El segundo momento polémico fue cuando Kang-in Lee se libró del castigo tras una dura entrada sobre Fede Valverde.
Estas injusticias percibidas se acentuaron cuando el Real Madrid se quedó con diez en la segunda parte, lo que dejó a los visitantes persiguiendo el partido en inferioridad numérica, algo que finalmente resultó demasiado difícil de remontar.
- Getty Images Sport
Mourinho carga contra el nivel del arbitraje
Mientras Bellingham trasladó sus quejas al terreno de juego, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, se mostró igualmente demoledor en su valoración posterior al partido. El técnico portugués, nunca dado a rehuir la polémica, cuestionó la experiencia del equipo arbitral y sugirió un sesgo sistémico contra su equipo.
Mourinho fue especialmente crítico con la designación de Ortiz Arias y declaró: "El árbitro no tenía experiencia para dirigir un derbi. Tiene 41 años. Es un mal árbitro que solo ha hecho partidos menores. Felicidades al comité arbitral por esta designación. Pero el señor Trujillo sí tiene historial con el Real Madrid.
Mourinho reaviva la polémica Negreira
La diatriba del entrenador no se detuvo en nombres concretos, ya que llegó a insinuar que el fantasma de los escándalos arbitrales del pasado sigue persiguiendo a la máxima categoría del fútbol español. Al referirse al infame caso Negreira, Mourinho cuestionó la integridad del entorno actual, al decir: "En este estadio pasan cosas que no son normales. El gol anulado a Osasuna es una broma, lo que pasó en San Sebastián... La Liga es la misma que cuando la dejé. Vamos a luchar. Mis chicos se van tristes. Negreira no está aquí, ¿verdad? ¿O sigue estándolo?
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El Real Madrid presenta una queja formal
La indignación dentro del club se formalizó en un comunicado oficial publicado poco después del partido, en el que el Real Madrid calificó el arbitraje de «catastrófico». El club expuso sus quejas, centrándose en lo que consideró una falta de coherencia en el trato a sus jugadores en comparación con los del Atlético.
La cúpula del Bernabéu también detalló los incidentes concretos que consideró mal gestionados, empezando por la acción del minuto 35 en la que estuvo implicado Cuti Romero. El comunicado oficial del club explicó la secuencia de los hechos: «En el minuto 35, durante un balón dividido, Bellingham llegó al balón antes que Romero, que le hizo falta con el pie izquierdo. Ortiz Arias mostró inicialmente tarjeta amarilla, pero Trujillo Suarez le llamó después para revisar la acción en el monitor del VAR».
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