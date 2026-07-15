¡Dos por el precio de uno! El Manchester United ficha a Andrey Santos y a Youri Tielemans por menos de lo que costaron Elliot Anderson o Sandro Tonali, y Michael Owen analiza el mercado de fichajes

El centrocampista brasileño Santos, descontento con su rol de suplente en el Chelsea, ha fichado por el Old Trafford en un traspaso de 48 millones de libras (64 millones de dólares).

Además, el club activó la cláusula de 35 millones de libras (47 millones de dólares) del belga Tielemans, del Aston Villa.

Con estas incorporaciones, los «Diablos Rojos» refuerzan el centro del campo tras la marcha de Casemiro y se preparan para la Liga de Campeones.