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¡Dos por el precio de uno! El Manchester United ficha a Andrey Santos y a Youri Tielemans por menos de lo que costaron Elliot Anderson o Sandro Tonali, y Michael Owen analiza el mercado de fichajes
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Cuánto le costaron Santos y Tielemans al Manchester United
El centrocampista brasileño Santos, descontento con su rol de suplente en el Chelsea, ha fichado por el Old Trafford en un traspaso de 48 millones de libras (64 millones de dólares).
Además, el club activó la cláusula de 35 millones de libras (47 millones de dólares) del belga Tielemans, del Aston Villa.
Con estas incorporaciones, los «Diablos Rojos» refuerzan el centro del campo tras la marcha de Casemiro y se preparan para la Liga de Campeones.
Anderson, Tonali y Fernandes se fueron por una gran suma de dinero
El United barajó fichar a Anderson, Tonali o Fernandes, pero desistió por sus elevados precios.
Anderson fichó por el City por 116 millones de libras (155 millones de dólares), mientras que Tonali y Fernandes costaron al Tottenham 100 millones (134 millones de dólares) y 85 millones (114 millones de dólares), respectivamente.
Su paciencia se ha recompensado, y aún podrían llegar o salir jugadores antes del próximo plazo.
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«Dos por el precio de uno» supone una buena inversión para el Manchester United
Al preguntársele si los fichajes de Santos y Tielemans por los «Red Devils» eran un buen negocio, considerando lo que otros equipos han gastado, el exdelantero Owen —embajador en el Reino Unido de Casino.org, sitio que ayuda a comparar casinos online británicos deconfianza— dijo a GOAL: «Eso es lo que se diría, ¿no? No están en la situación de equipos como el Arsenal, que no necesitan fichar. Si aparece un jugador de verdadera calidad, lo contratan.
«Sigo pensando que el Manchester United aún está lejos de eso. Con la marcha de Casemiro les faltan jugadores en varias posiciones, y con la Liga de Campeones de este año necesitarán más refuerzos.
«El año pasado apenas cambiaron a ningún jugador, así que necesitan tanto cantidad como calidad. Entiendo por qué han optado por dos por el precio de uno, como tú dices. Sabemos mucho sobre Tielemans».
Los Red Devils están encantados de contar con Tielemans en sus filas
El director deportivo del United, Jason Wilcox, habló sobre el fichaje de Tielemans, cerrado rápido tras saber que el jugador de 29 años, ganador de la FA Cup y la Europa League, estaba disponible: «Youri ha sido, de forma constante, uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League en los últimos siete años.
«Tiene todas las cualidades técnicas, la ambición y la mentalidad para triunfar en el Manchester United. Su regularidad es excepcional y aportará más serenidad, creatividad y liderazgo a nuestra plantilla».
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Se esperan más fichajes antes de que finalice el plazo de verano
El portero brasileño Ederson, que disputó el Mundial este verano, estuvo cerca de fichar por el United. La operación, valorada en 35 millones de libras (47 millones de dólares), no se cerró, pero podría reanudarse.
El United quiere cerrar fichajes cuanto antes, pues ya prepara la pretemporada. Cada nuevo jugador deberá ayudar a los «Red Devils» a convertir su potencial en títulos.
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