Al campeón alemán le vendrán muy bien los millones de Palhinha. Según «kicker», el FCB debe recaudar al menos 40 millones de euros con la venta de jugadores cedidos (Palhinha, Alexander Nübel, Sacha Boey y Bryan Zaragoza) para elevar su presupuesto de fichajes a 100 millones.

Según el medio, las prioridades del club son un lateral izquierdo —Alphonso Davies ya no es opción fija tras sus lesiones— y un central.

Como alternativa, suena el internacional alemán Nathaniel Brown. The Athletic apuntó un mayor interés del FCB, y el Arsenal también estaría pendiente. Según Sport1, los responsables muniqueses ya se habrían reunido con representantes del jugador del Eintracht, por el que el club franqueño pediría al menos 60 millones de euros.

Además, buscan un extremo polivalente que pueda jugar por izquierda o por dentro. Tras el fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona, los rumores se han multiplicado.

La tz menciona a Junior Kroupi (AFC Bournemouth), valorado en 80 millones, y Fabrizio Romano asegura que Ismael Saibari (PSV Eindhoven) es ahora la prioridad. Según Romano, ya hay conversaciones entre el Bayern y Saibari, aceleradas tras el rechazo de Gordon. Se dice que el marroquí está «ansioso por fichar por el Bayern este verano».