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Dos obstáculos dificultan el fichaje de Fede Valverde por el Manchester United, valorado en 100 millones de libras, y llegan novedades sobre el futuro del centrocampista del Real Madrid tras su enfrentamiento con Aurélien Tchouameni
Agitación interna en Valdebebas
Un enfrentamiento físico entre Valverde y Tchouameni ha envenenado el ambiente en el Real Madrid y dividido el vestuario. El uruguayo, que tuvo que recibir atención hospitalaria, se disculpó públicamente, pero su situación sigue marginada.
La directiva, furiosa con el doble campeón de la Liga de Campeones, ya impuso una multa de unos 550 000 dólares para cerrar el asunto internamente. Para el Manchester United, este caos es una oportunidad de fichar a un talento de talla mundial que ha jugado 371 partidos con los blancos, aunque el traspaso veraniego aún es incierto.
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El PSG lidera el grupo de perseguidores
El París Saint-Germain ya ha iniciado contactos informales para fichar a Valverde, informa AS. El club francés, que antes veía imposible el acuerdo, ahora se posiciona como opción prioritaria si el Real Madrid decide vender. Saben que el jugador se recupera en casa con entre 10 y 14 días de reposo tras sus lesiones. Aunque el PSG tiene poderío financiero para competir con la Premier, de momento solo prepara el terreno, a la espera de que el Real Madrid modifique su postura “intocable” en las próximas semanas.
El obstáculo de la valoración de 100 millones de libras del United
Otro factor que complica el acuerdo es el coste astronómico de la operación. Con contrato hasta 2029, el Real Madrid no tiene prisa por venderlo barato, y los expertos estiman su valor entre 95 y 114 millones de euros. Se cree que el equipo de fichajes de Sir Jim Ratcliffe deberá ofrecer más de 92 millones de euros (80 millones de libras/107 millones de dólares) solo para que el club español negocie.
El United planea renovar el centro del campo tras la salida de Casemiro, pero invertir tanto en un solo jugador sigue siendo arriesgado. Aunque el Manchester City también ha mostrado interés en Valverde, la necesidad de los Red Devils de un mediocampista de gran energía los convierte en el destino más lógico de la Premier si se logra negociar el precio.
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La fidelidad del jugador sigue siendo inquebrantable
El segundo obstáculo para el Manchester United, y quizá el mayor, es la voluntad de Valverde. Pese a los titulares y la tensión en Madrid, el centrocampista solo piensa en volver a jugar con el club que ama. Según AS, fuentes cercanas aseguran que quiere quedarse y pelear por su sitio, no buscar un nuevo inicio en Inglaterra o Francia.
El Real Madrid ha retenido a sus estrellas gracias a su lealtad, y Valverde no parece una excepción. A menos que el club lo incluya en la lista de transferibles, el United podría descubrir que ni siquiera una oferta récord basta para llevarse al mediocampista este verano.