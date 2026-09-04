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«Dos o tres sesiones»: Milos Kerkez revela el impacto inmediato del recién llegado Bradley Barcola
Barcola causa una impresión instantánea en el Liverpool
El nuevo delantero del Liverpool Bradley Barcola ha empezado con buen pie en el AXA Training Centre tras su llegada procedente del Paris Saint-Germain el lunes. El internacional francés se integró rápidamente en las sesiones del equipo mientras el Liverpool prepara el choque de la Premier League del viernes por la noche a domicilio ante el Ipswich Town.
Tras comenzar la campaña con dos empates consecutivos por 2-2 ante el Newcastle United y el Nottingham Forest, el Liverpool busca su primera victoria liguera.
La presencia del atacante ha inyectado nuevas energías en la plantilla, aportando una nueva dimensión a la línea ofensiva del equipo de cara a su desplazamiento a Portman Road.
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Kerkez elogia la calidad de su nuevo compañero de equipo
El lateral izquierdo Milos Kerkez arrojó luz sobre las primeras actuaciones de Barcola en los entrenamientos, y se mostró ilusionado por lo que el extremo aporta sobre el terreno de juego. Kerkez destacó su velocidad, su capacidad en el uno contra uno y su potencial para seguir desarrollándose.
"Es un gran jugador. Obviamente, todo el mundo le conoce", dijo Kerkez. "Ha tenido dos o tres sesiones, se puede ver la calidad y el potencial que tiene para seguir mejorando mucho. Puede ser un jugador realmente bueno".
"Es muy rápido, buen regateador, así que creo que nos va a ayudar mucho", añadió Kerkez.
Ajustes defensivos junto al chispa en ataque
Mientras Barcola aporta un impulso en ataque, Kerkez reveló que el Liverpool pasó la semana corrigiendo errores en las transiciones defensivas después de encajar cuatro goles en sus dos primeros partidos. La unidad defensiva llevó a cabo sesiones de análisis de vídeo para eliminar los fallos que obligaron al equipo a remontar en ambos encuentros.
«Para nosotros, especialmente como defensas, queremos dejar la portería a cero y el objetivo es que no quieres que marquen», explicó Kerkez. «Hemos trabajado para corregir esas cosas esta semana, así que creo que debería mejorar».
«Tuvimos reuniones, siempre hacíamos análisis de vídeo para los defensas», continuó Kerkez. «Obviamente no queremos remontar desde atrás, queremos empezar ganando desde el principio».
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Le espera la prueba de Portman Road
El Liverpool afronta el encuentro del viernes por la noche totalmente preparado para medirse al recién ascendido Ipswich Town, que ha sumado una victoria y una derrota bajo las órdenes del entrenador Gary O'Neil. Kerkez confirmó que el cuerpo técnico analizó a cada jugador y cada detalle táctico.
«Creo que, obviamente, estamos analizando todo, así que sabremos qué esperar de cada jugador, de las tácticas», concluyó Kerkez. «En cada partido, llegamos muy preparados».
Con Barcola presionando para debutar con su club y con ajustes defensivos ya implementados, el Liverpool aspira a sumar tres puntos y dejar su portería a cero el viernes.
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