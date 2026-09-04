El nuevo delantero del Liverpool Bradley Barcola ha empezado con buen pie en el AXA Training Centre tras su llegada procedente del Paris Saint-Germain el lunes. El internacional francés se integró rápidamente en las sesiones del equipo mientras el Liverpool prepara el choque de la Premier League del viernes por la noche a domicilio ante el Ipswich Town.

Tras comenzar la campaña con dos empates consecutivos por 2-2 ante el Newcastle United y el Nottingham Forest, el Liverpool busca su primera victoria liguera.

La presencia del atacante ha inyectado nuevas energías en la plantilla, aportando una nueva dimensión a la línea ofensiva del equipo de cara a su desplazamiento a Portman Road.