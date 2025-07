Dos meses de miseria del Inter: La vergüenza en el Mundial de Clubes y las discusiones en el vestuario son el último capítulo en la dramática caída de los Nerazzurri desde perseguir un triplete y vencer al Barcelona

C. Chivu

Las cosas van de mal en peor para los Nerazzurri, que ahora tienen que lidiar con una disputa interna después de algunas humillaciones muy públicas.

Cuando llegó el momento de hablar con los periodistas después del épico choque de la Liga de Campeones de Inter con Barcelona en San Siro, Davide Frattesi todavía estaba luchando por recuperar el aliento, todavía luchando por encontrar las palabras adecuadas.

"Es simplemente increíble," dijo el autor del gol ganador, "No sé qué decir." Pero luego se le ocurrió: "Esta es la belleza del fútbol." Y realmente lo era.

La victoria 4-3 del Inter en San Siro realmente fue el material con el que se hacen los sueños, el tipo de espectáculo surrealista en el que nada tiene mucho sentido. Ni siquiera Simone Inzaghi tenía idea de lo que Francesco Acerbi estaba haciendo al frente cuando el defensa central de 37 años convirtió con frialdad un centro al primer palo de Denzel Dumfries en el minuto 93 para forzar la prórroga.

Frattesi, mientras tanto, probablemente ni siquiera debería haber estado en el campo, pero, al igual que su capitán Lautaro Martínez, el centrocampista luchó contra el dolor para desempeñar un papel fundamental en el impresionante éxito del Inter. "Tengo que agradecer a los fisioterapeutas, porque ayer tenía una distensión abdominal, así que hicieron un trabajo increíble preparándome para este partido," dijo Frattesi a Amazon Prime.

Luego, cuando anotó el gol de la victoria de Inter en tiempo extra, "casi tuvo un desmayo" durante las ruidosas celebraciones que siguieron. "¡Tuve la suerte de terminar el partido!" admitió. "Pero esta ha sido mi carrera, realmente. No fui bendecido con un talento increíble, pero soy el último en rendirme y el primero en creer, así que esto es una recompensa por el esfuerzo y la dedicación."

En ese sentido, Frattesi personificó un poco al Inter, un equipo que no carece de futbolistas talentosos, pero que, no obstante, es conocido por su disciplina táctica y su unidad. Por lo tanto, es impactante que dos meses después de vencer al Barcelona en la mejor semifinal de la Liga de Campeones jamás jugada, el Inter no solo esté dividido, sino en total desorden....