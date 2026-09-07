La poco convencional configuración del centro del campo generó preguntas inmediatas sobre la estructura de la plantilla del Chelsea tras su enorme gasto de verano. Antes del partido, Alonso insistió en que James tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo, después de haber pasado casi la mitad de la temporada pasada en esa posición.

El exdefensa de la Premier League Ashley Young destacó estas preocupaciones posicionales al hablar con BBC Sport tras el pitido final. Se preguntó por qué una plantilla con una inversión tan importante terminó un partido crucial contra el campeón con dos laterales derechos en el centro del campo.

"El Chelsea no tiene fútbol europeo esta temporada, así que juega menos partidos y puede centrarse en la Premier League", explicó Young. "Pero la preocupación es que acabas un partido contra el campeón y tienes a dos laterales derechos en el centro del campo.

"Miras a Lavia, que estuvo lesionado muchas veces la temporada pasada. La delantera va a infundir miedo en toda la liga, pero por detrás ves el centro del campo y están jugando laterales derechos ahí".