Según The Athletic, el Besiktas fichará al delantero del Arsenal, Leandro Trossard. ¿Y qué pasará con el portero Alexander Nübel, que vuelve al Bayern tras su cesión al Stuttgart?
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¿Dos fichajes estrella para Estambul? Un gran club turco está a punto de fichar a la estrella del Mundial Leandro Trossard, y podría sumarse un internacional del Bayern
Según The Athletic, Besiktas ha acordado con Arsenal el fichaje de Trossard por 20 millones de euros. El jugador, de 31 años, tiene contrato con los Gunners hasta 2027.
No se trata de un suplente, sino de un internacional belga que fue clave en el título liguero del Arsenal la pasada temporada. Mikel Arteta le alineó en 50 partidos, en los que marcó ocho goles y dio once asistencias.
Además, está brillando en el Mundial de Norteamérica. Trossard, titular con Bélgica, ya en octavos, ha marcado dos goles y dado dos asistencias en los cuatro partidos que ha jugado. En dieciseisavos, ante Senegal (3-2 en prórroga), protagonizó un pequeño altercado con su compañero Youri Tielemans (Aston Villa). Poco después, Trossard centró al área y Tielemans cabeceó el 2-2 en el 89’, enviando el partido a la prórroga. En la prórroga, un penalti de Tielemans sentenció el partido. Bélgica se medirá a Estados Unidos en octavos.
- AFP
¿Volverá el Beşiktaş a luchar por los primeros puestos con Trossard? ¿Y llegará también Nübel a Estambul?
Tras un decepcionante cuarto puesto en la Süper Lig la temporada pasada, el Beşiktaş quiere volver a luchar por los primeros puestos. Para ello, ha fichado a Vincenzo Italiano, un entrenador de renombre que ha cosechado éxitos en los últimos años con el AC Florencia y el FC Bolonia.
Hasta ahora ha fichado al lateral izquierdo Kassoum Ouattara (ocho millones de euros al AS Mónaco) y ha comprado al centrocampista Orkun Kökçu (30 millones al Benfica).
Leo Trossard podría ser el segundo fichaje, mientras que Alexander Nübel sigue en la órbita del club. El periodista turco Yagiz Sabuncuoglu asegura que el portero alemán ya tiene un acuerdo con el Besiktas. A finales de junio, Bild aseguraba que el portero prefería un grande de Europa, pero ahora podría cambiar de idea.
Ahora, el portero de 29 años, que fue el tercer arquero de Alemania en el Mundial 2026, parece haber cambiado de idea. Aunque su contrato con el Bayern vence en 2029, el club ya aclaró que no cuenta con él. Por eso, desde hace meses busca destino.
Beşiktaş ofrece cinco millones fijos más otros cinco en variables, mientras que el Bayern pretende unos 20 millones.
- Getty Images
Leandro Trossard, a punto de fichar por el Besiktas: su trayectoria profesional hasta la fecha
Período
Club
Partidos disputados
2012 y 2016-2019
KRC Genk
120 (39 goles)
Cedido de enero a junio de 2013 y en la temporada 2014/15
Lommel United
54 (24 goles)
2013/14 (cedido)
KVC Westerlo
21 (5 goles)
2015/16 (cedido)
OH Leuven
31 (9 goles)
2019-2023
Brighton & Hove Albion
121 (25 goles)
desde 2023
FC Arsenal
174 (36 goles)
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