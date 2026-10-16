Según informa The Times, Kane y el Bayern de Múnich han acordado las bases de un nuevo y lucrativo contrato que prolongaría su estancia hasta 2029. Según la información, el delantero de 33 años había presionado para que el acuerdo se extendiera hasta 2030. Sin embargo, el club alemán se mantuvo firme en ofrecer una ampliación de dos años de su contrato actual, que vence al final de la temporada.

El acuerdo garantiza que Kane siga en el Allianz Arena durante los próximos años, con un salario de 400.000 libras semanales, según la información. La noticia supondrá un revés para varios grandes clubes europeos, especialmente el Barcelona, que seguía de cerca la situación del capitán de Inglaterra tras su excelente rendimiento con su club y con la selección.



