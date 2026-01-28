Dos aficionados del Chelsea, hospitalizados en Nápoles mientras el club emite un comunicado instando a la 'máxima precaución'

El jefe del Chelsea, Liam Rosenior, confía en que su equipo pueda llevarse los tres puntos y asegurar un final entre los ocho primeros. Dijo a los periodistas: "Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil en un ambiente muy, muy especial. No cambia en absoluto mis planes porque he estado planeando un partido muy difícil. En la Liga de Campeones, la Serie A o la Premier League, no puedes esperar nada. La competencia siempre es tan alta. El Napoli es un gran equipo y lo demostraron con un fantástico título la temporada pasada. Tienen jugadores individuales sobresalientes y un entrenador de clase mundial. Todavía están en una posición en la que pueden avanzar y somos conscientes de eso. Creo que será un partido emocionante porque el Napoli tiene que ganar y para que tengamos una posibilidad realista de terminar entre los ocho primeros, nosotros también tenemos que ganar."