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¿Dos ‘9’? Alexander Isak, de 125 millones de libras, es demasiado bueno como para «sentarse en tu banquillo», mientras una exestrella del Liverpool explica qué pasará cuando Hugo Ekitike regrese de su lesión
El Liverpool gastó mucho en talento con visión ofensiva en 2025
Un fastuoso gasto en fichajes durante el verano de 2025 permitió al Liverpool refrescar una plantilla que todavía disfrutaba de la gloria del título de la Premier League. Florian Wirtz fue fichado por 116 millones de libras (157 millones de dólares), Ekitike por 69 millones de libras (94 millones de dólares) e Isak se convirtió en el jugador más caro del fútbol británico al cambiar St James’ Park por Anfield.
El mediapunta alemán Wirtz tuvo dificultades para causar el impacto deseado, Ekitike sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en abril e Isak, que se perdió la pretemporada y después se rompió la pierna, solo marcó cuatro goles en todas las competiciones.
El jugador de 26 años se vio sometido a más escrutinio al inicio de la 2026-27, pero ha visto puerta en tres ocasiones en sus dos últimas apariciones en la Premier League. Puede que haya recuperado una chispa perdida, con Iraola sin tener que preocuparse ahora mismo por quién debe liderar el ataque.
¿Ha tenido suerte Isak de no haberse convertido en un suplente de 125 millones de libras?
Se espera que Ekitike esté de vuelta en torno al cambio de año. ¿Ha tenido suerte Isak, en el sentido de que no ha afrontado una competencia feroz por su puesto mientras buscaba su mejor forma?
En respuesta a esa pregunta, el exextremo del Liverpool Pennant, que hablaba en asociación con NetBet Casino, dijo a GOAL: «No diría que haya tenido suerte porque creo que habrían encontrado la manera, quizá, de hacer jugar a los dos.
»Con el momento en que se produjo la lesión de Ekitike, [Cody] Gakpo no estaba rindiendo bien. Sabemos que a Ekitike le gusta caer a la izquierda, así que no me habría sorprendido que en algún momento Isak hubiera empezado por el medio, que Ekitike hubiera pasado al lado izquierdo y se metiera hacia dentro con su pie derecho, como hace Gakpo, y a veces se juntaran como dos nueves.
»Pero son dos buenos jugadores, grandísimos jugadores, y no puedes tener a un jugador así sentado en el banquillo. Creo que habrían encontrado la manera de que los dos jugaran en algún momento».
Isak debe responder a las expectativas en Anfield en 2026-27
De cara a la nueva temporada, la leyenda del Liverpool Robbie Fowler, a quien la mitad red de Merseyside sigue llamando con cariño «God», admitió a GOAL que le preocupaban el estado físico de Isak y su capacidad para cumplir con las expectativas.
Sobre la necesidad de que el sueco rinda esta temporada para que se aparquen las ideas de un mayor refuerzo, dijo: «Absolutamente. Y ese es también el caso de los entrenadores. El entrenador [Arne Slot], obviamente, no cumplió en el segundo año, así que la gente lo cuestionó. Y, como todos sabemos, si la gente empieza a cuestionar las cosas, solo hay un camino posible».
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Isak, entre los goleadores, mientras Barcola se une a la unidad ofensiva
Isak estuvo entre los goleadores en los encuentros ante el Nottingham Forest y el Ipswich, pero volvió a quedarse sin marcar en el partido inaugural del Liverpool en la Champions League 2026-27, en el que remontó para vencer 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield.
También se ha invertido mucho dinero en el extremo internacional francés Bradley Barcola, por quien se han desembolsado 123 millones de libras (167 millones de dólares), y añade otro elemento al quebradero de cabeza en la elección que el técnico del Liverpool, Iraola, tendrá que afrontar en algún momento no muy lejano.
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