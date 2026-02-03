Mientras Van de Beek luchó por tener un impacto en el Manchester United, tras su traslado a la Premier League en 2020, Estelle hizo muchos amigos en Inglaterra y han sido rápidos en transmitir sus mejores deseos.

Una serie de esposas y novias de los Diablos Rojos, tanto del pasado como del presente, han respondido a la noticia del compromiso entre Van de Beek y Bergkamp. La novia del excentrocampista del United, Scott McTominay, 'Reina de Italia' Cam Reading, publicó desde Nápoles: “Felicidades chicos, estoy tan, tan feliz por ustedes.”

La esposa de Harry Maguire, Fern, ofreció “felicitaciones”, mientras que la pareja de Luke Shaw, Anouska Santos, expresó: “Awww chicos, tan, tan feliz por ustedes xxxx.” La esposa de Victor Lindelof, Maja, escribió: “Oh, las más grandes felicitaciones.”

Colegas internacionales de Van de Beek también se involucraron, con Mikky -la novia del centrocampista del Barcelona y de la selección de Países Bajos Frenkie de Jong- participando con: “Awwwwww ¡tan lindo! Felicitaciones.”

La hermana de Estelle, Yasmin, respondió a la emotiva actualización con tres emojis de ‘llorando de felicidad’. El gran Gunner Dennis también entregó una respuesta pública en las redes sociales mientras añadía dos corazones.