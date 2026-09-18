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¿Dónde terminará el Tottenham? La atrevida predicción de un exdelantero de los Spurs, Bobby Zamora, sobre la Premier League mientras dicen a Roberto De Zerbi cuándo despertarán los gigantes dormidos
El Tottenham gastó mucho tras dos 17º puestos consecutivos
Una espera de 17 años para volver a conquistar un gran título llegó a su fin en 2025, cuando Ange Postecoglou supervisó un memorable triunfo en la Europa League, pero en la máxima categoría del fútbol inglés se han sufrido dos 17.º puestos consecutivos.
Los nervios han estado a flor de piel por momentos, con la amenaza muy real del descenso cerniéndose en varias fases. Roberto De Zerbi fue el hombre encargado de llevar a puerto seguro un barco que hacía aguas de forma bastante alarmante la pasada temporada.
Se le dio un importante presupuesto para fichajes con el que trabajar durante el verano, y gastó mucho en jugadores como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Savio. Las caras nuevas no han logrado propiciar un cambio de fortuna, con el Tottenham sin marcar en sus cuatro primeros partidos de la Premier League y ocupando una posición en la tabla demasiado familiar.
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¿En qué posición terminará el Tottenham en la clasificación de la Premier League?
La situación debería cambiar en algún momento, pero la presión ya va en aumento a medida que se plantean más preguntas incómodas sobre la dirección que está tomando el club. Preguntado por dónde ve al Tottenham terminando esta temporada, Zamora, que hablaba en asociación con las apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «Creo que estará entre los 10 primeros. De verdad que lo creo, y creo que la temporada siguiente realmente dará un paso adelante, siempre que le den [a De Zerbi] el tiempo suficiente. Sí creo que lo hará bien.
«No he hablado con nadie. [Jan Paul] van Hecke está allí, no he hablado realmente con él, obviamente le conozco del Brighton. Sé que a JP le gustaba mucho allí. Muchísimo. Y ayudó mucho a JP. Así que supongo que conoce y entiende cómo trabaja Roberto un poco más que los demás.
«Tengo amigos que son aficionados de los Spurs, y de hecho dije que van a sufrir, que empezarán a sumar puntos más adelante, y que la próxima temporada será en la que realmente dirás: “ah, pues en realidad me alegro de que le tengamos”. Pero esa es mi opinión. ¡Puede que me equivoque!»
El Tottenham se aferra a su condición de integrante del «Big Six»
Aunque acabar en la mitad alta de la tabla supondría un paso en la dirección correcta para el Tottenham, se quedaría corto respecto al objetivo que Zamora fijó allá por febrero en lo que se refiere a mantener su estatus de ‘Big Six’.
En aquel momento dijo a GOAL, al ser preguntado por cuánto tiempo más puede reclamar de forma realista el Tottenham seguir formando parte de esa élite: «Para un equipo como el Tottenham, creo que probablemente solo puedes pasar desapercibido durante dos años. Ese tercer año, que será la próxima temporada [2026-27], tienes que ofrecer algún tipo de rendimiento. Tienes que estar entre los seis primeros y parecer de forma consistente que perteneces a ese grupo.
«Tengo muchos amigos que son aficionados del Tottenham y se están tirando de los pelos, y llevan así durante el último año. No pueden creer lo que está pasando. Es un club enorme con un potencial inmenso».
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El Tottenham necesita una chispa tras un inicio sin goles en 2026-27
El Tottenham lleva un tiempo luchando por convertir su potencial en algo más tangible. Su inesperado desplome con Postecoglou se consideró en su momento un tropiezo poco habitual, con el éxito europeo tapando cualquier grieta, pero la podredumbre ya se ha instalado.
De Zerbi aún no ha aportado soluciones a largo plazo a cuestiones que sobrevuelan el norte de Londres desde hace más tiempo del que muchos quieren recordar, con el partido en casa del sábado contra el Aston Villa preparado para llevarlos a otro parón internacional y a una oportunidad de ordenar las ideas colectivamente.
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